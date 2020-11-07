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منظمة الصحة تسجل حصيلة قياسية جديدة لكورونا

منظمة الصحة تسجل حصيلة قياسية جديدة لكورونا
هسبريس - د .ب .أ
السبت 07 نونبر 2020 - 13:43

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس كورونا في يوم واحد.

وسجلت الصحة العالمية 581 ألفا و679 حالة في مختلف أنحاء العالم خلال 24 ساعة أمس الجمعة.

يشار إلى أن تلك الحصيلة أعلى بـ24 ألفا من آخر أعلى حصيلة جرى تسجيلها في 31أكتوبر.

وجرى تسجيل 5ر48 مليون إصابة في مختلف أنحاء العالم منذ بدء انتشار الفيروس أواخر العام الماضي.

ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الفعلي للإصابات اعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات المجمعة من جانب جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن 49 مليونا و345 ألفا و390 إصابة على مستوى العالم حتى الساعة 0841 بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت.

وفيما يتعلق بالأرقام المطلقة، فإن الولايات المتحدة والهند والبرازيل هي الأكثر تضررا.

وتوفى أكثر من 2ر1 مليون جراء كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، بحسب إحصاءات الصحة العالمية.

وأمس الجمعة جرى تسجيل 8900 وفاة خلال 24 ساعة.

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1 - red السبت 07 نونبر 2020 - 13:48
نطلب من الله تعالى أن يغفر لنا الذنوب
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