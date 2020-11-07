فرنسا تنظم مراسم تأبين وطنية لضحايا "هجوم نيس"

هسبريس - أ.ف.ب

أكد جان كاستيكس، رئيس الوزراء الفرنسي، خلال مراسم تأبين وطنية السبت لضحايا الاعتداء على كنيسة نوتردام في نيس الذي أسفر عن ثلاثة قتلى في 29 أكتوبر، "تعاطفه" مع الضحايا و"سخطه".

وقال جان كاستيكس إن "فرنسا هي المستهدفة في كل مرة وهي هدف للإرهاب؛ لكن نيس دفعت ثمنا باهظا"، في إشارة إلى هذا الهجوم والاعتداء الذي وقع في 14 يوليوز 2016 وأودى بحياة 86 شخصا في المدينة الواقعة في منطقة الريفييرا.

وأضاف، خلال مراسم أقيمت على مرتفعات المدينة، أن "العدو نحن نعرفه، لم يتم تحديده فقط، بل له اسم، إنه الإسلام المتطرف، وهي عقيدة سياسية تشوه الدين الإسلامي بتحريف نصوصه ومعتقداته ووصاياه من أجل فرض هيمنة الظلامية والكراهية".

وطعن منفذ الهجوم وهو تونسي يبلغ 21 عاما ويدعي إبراهيم عويساوي، امرأتين إحداهما ستينية والأخرى برازيلية تبلغ 44 عاما تعيش في نيس منذ أعوام عديدة، والقيم على الكنيسة البالغ 55 عاما والأب لطفلتين.

وتقول الشرطة إن إبراهيم عويساوي هتف "الله أكبر" عند القبض عليه؛ ما قاد مسؤولين إلى اعتبار الأمر أحدث اعتداء في سلسلة هجمات جهادية على الأراضي الفرنسية.

وعلى الرغم من أن دوافعه مجهولة، فإن تحركاته معروفة. وقالت مصادر فرنسية وإيطالية إنه وصل أوروبا بشكل غير قانوني عبر جزيرة لامبيدوسا في 20 شتنبر، ثم وصل إلى مدينة باري (إيطاليا) في 9 أكتوبر، وتلقى أمرا من السلطات بمغادرة البلد خلال سبعة أيام.

عقب ذلك فُقد أثر الشاب حتى 28 أكتوبر حين اتصل بشقيقه ياسين، القاطن بمدينة صفاقس في تونس. وقال ياسين عويساوي لوكالة فرانس برس إن شقيقه "وصل إلى فرنسا حوالي الساعة 20,00".

وقال إنه ذهب إلى فرنسا لأنها أفضل للعمل، ولم يستطع تفسير سلوك أخيه الذي صار متدينا منذ نحو عامين بعدما بدأ مشروعا صغيرا لبيع المحروقات بشكل غير قانوني في بلاده.

وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسيّة تحقيقًا في الاعتداء الذي دفع فرنسا إلى رفع التأهّب إلى درجة "طوارئ لمواجهة اعتداء"، وهي الدرجة القصوى في إطار خطة "فيجيبيرات" لحماية الأراضي.

الإفراج عن موقوفين

بعد تسعة أيام من الهجوم، رُفِعَت جميع أوامر الحجز الاحتياطي، بمن فيهم قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، اعتُقل بعد ظهر الأربعاء في المنطقة الباريسية.

وبالمجمل، احتجزت الشرطة 11 شخصاً على ذمة التحقيق وأطلقت سراحهم منذ بدء التحقيق، الذي فتحته نيابة مكافحة الإرهاب، لا سيما بتهمة "الاعتداءات المتعلقة بمؤسسة إرهابية".

والجمعة، نُقل المهاجم، الذي أصيب بجروح خطيرة أثناء توقيفه وثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالطائرة وتحت حراسة مشددة من نيس إلى باريس.

وذكر مصدر قريب من الملف أن إبراهيم عويساوي نُقل إلى المستشفى في باريس؛ لكن المحققين لم يتمكنوا من استجوابه.

وشهدت فرنسا مؤخرا عددا من الاعتداءات الجهادية، ولا سيما مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي في 16 أكتوبر بقطع رأسه على يد لاجئ روسي شيشاني يبلغ 18 عاماً أردَتهُ الشرطة في ما بعد، بسبب عرضه على تلاميذه في الصفّ رسوماً كاريكاتورية تُظهر النبي محمد أثناء درس عن حرّية التعبير.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا، بأن فرنسا لن تتخلى عن حرية التعبير ومن ضمنها حرية نشر رسوم كاريكاتورية. وأثارت تصريحاته أزمة مع العالم الإسلامي، حيث خرجت تظاهرات احتجاجية وأطلقت دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.