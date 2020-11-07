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الرئيسية | خارج الحدود | روسي يقتل ثلاثة أشخاص ثم يطلق النار على نفسه‎

روسي يقتل ثلاثة أشخاص ثم يطلق النار على نفسه‎

روسي يقتل ثلاثة أشخاص ثم يطلق النار على نفسه‎
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 07 نونبر 2020 - 19:55

أطلق رجل روسي النار على ثلاثة ضيوف بحفل أقيم في شقته في "يكاترينبورغ"، على جبال الأورال، ثم قتل نفسه.

وقال المحققون، اليوم السبت، إن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما أصيبت أيضا بطلقات الرصاص، غير أنها نجت من الموت وأصيبت بجروح عميقة.

وأضاف المحققون أن صاحب الشقة هو أيضا مالك بندقية الصيد التي عثر عليها في الشقة؛ والتي تم ضبطها على أنها سلاح الجريمة.

ولم يتبين حتى الآن سبب قيام الرجل، البالغ 34 عاما، بقتل رجلين في عمر الثانية والثلاثين والسادسة والثلاثين وشابة في عمر الثامنة عشرة.

وقالت بوابة "يكاترينبورغ أون لاين" للأخبار المحلية إن المحتفلين شاركوا في تناول المخدرات والكحوليات أثناء الحفل.

ونشرت لجنة التحقيق بهذه المدينة، التي تقع على بعد 1800 كيلومتر شرق العاصمة موسكو، صورا لمسرح الجريمة وعليه آثار الدماء.

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