بايدن يضمن الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

هسبريس من الرباط

أعلن الإعلام الأمريكي، اليوم السبت، تمكن جو بايدن من انتزاع الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي خلافة دونالد ترامب في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

ووفق قناة CNN ووكالة "أسوشيتدبريس" فإن بايدن قد حسم الفوز من خلال انتزاع أصوات المجمع الانتخابي الخاصة بولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20، حيث أضحى يملك 284 في المجموع.

ووفق النظام الانتخابي الأمريكي فإن الرئيس يحتاج 270 صوتا من المجمع الانتخابي للظفر بالرئاسة، وهو ما تخطاه جو بايدن حاليا رغم استمرار عد الأصوات في ولايات أخرى.