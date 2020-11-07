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بايدن يضمن الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
السبت 07 نونبر 2020 - 17:43
أعلن الإعلام الأمريكي، اليوم السبت، تمكن جو بايدن من انتزاع الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي خلافة دونالد ترامب في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.
ووفق قناة CNN ووكالة "أسوشيتدبريس" فإن بايدن قد حسم الفوز من خلال انتزاع أصوات المجمع الانتخابي الخاصة بولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20، حيث أضحى يملك 284 في المجموع.
ووفق النظام الانتخابي الأمريكي فإن الرئيس يحتاج 270 صوتا من المجمع الانتخابي للظفر بالرئاسة، وهو ما تخطاه جو بايدن حاليا رغم استمرار عد الأصوات في ولايات أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - طارق السبت 07 نونبر 2020 - 17:51
كلهم سواسية توجه واحد خدمة لأجندة النظام العالمي الجديد أما الإختلاف فهو بالنسبة للشعب الأمريكي حسب توجه كل مرشح خاصة فيما يخص نظام الضرائب و الحرية الشخصية
2 - سكفاندري السبت 07 نونبر 2020 - 17:52
ونعم الديموقراطية و نعم العدالة. أين نحن من هاذا؟! ههه الجواب ...
3 - مراقب مغربي السبت 07 نونبر 2020 - 17:53
تحيا الديمقراطية الامريكية. درس رائع للديمقراطيات الغربية و فرصة لكي نتعلم منهم. هذا الخبر بالدات يشكل صدمة للذين يظنون ان اسرائيل تتحكم بانتخابات امريكا. ضربة موجعة للمشككين في المؤسسات الامريكية. يا سلام عليك ايها المواطن الامريكي الرائع. الى الامام.
4 - هشام السبت 07 نونبر 2020 - 17:58
اتمنى من ترامب ان لا يتقبل نتيجة الانتخابات و ان يلجأ للشارع و للسلاح . و اتمنى من الأمريكيين عدم ضبط النفس و التصعيد . شعلوها شعلوها.
تعليق غير لائق
-87
5 - مواطن غيور1 السبت 07 نونبر 2020 - 17:58
السلام عليكم
الأمريكيون صوتوا لبايدن عقابا على تصرفات و حماقات ترامب.
لم يشهد في تاريخ أمريكا رئيس أحمق متهور مثل ترامب، و إن كان الإقتصاد في فترته عرف انتعاشا كبيرا.
ترامب فرق أصدقائه المقربين منه حيث كل من عمل معه إلا و في فترة قصيرة يقدم الإستقالة.
غرور الرئيس ترامب و تحديه للمسلمين و الأقليات الإسبانية و السود... جعلهم يتفقون على عقابه.
هاده هي الديمقراطية الحقيقية فطوبى لأمريكا بديمقراطيتها، و لم يفز ب 99./.!!!؟
الأمريكيون صوتوا لبايدن عقابا على تصرفات و حماقات ترامب.
لم يشهد في تاريخ أمريكا رئيس أحمق متهور مثل ترامب، و إن كان الإقتصاد في فترته عرف انتعاشا كبيرا.
ترامب فرق أصدقائه المقربين منه حيث كل من عمل معه إلا و في فترة قصيرة يقدم الإستقالة.
غرور الرئيس ترامب و تحديه للمسلمين و الأقليات الإسبانية و السود... جعلهم يتفقون على عقابه.
هاده هي الديمقراطية الحقيقية فطوبى لأمريكا بديمقراطيتها، و لم يفز ب 99./.!!!؟
6 - المصطفى السبت 07 نونبر 2020 - 18:00
الولايات المنحة الأمريكية في حاجة الى تغيير الرئاسة
7 - مراقب السبت 07 نونبر 2020 - 18:00
كارثة ستقع في امريكا مع هذا الشخص الذي يميل لليسار الراديكالي ... وسينعكس سلبا على باقي دول العالم انتظروا الكارثة ... ترامب كان يستحق ولاية ثانية لامريكا
تعليق غير لائق
-24
8 - م المصطفى السبت 07 نونبر 2020 - 18:00
هنيئا لانتخاب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية. نرجو الله تعالى أن تكون علاقته مع المغرب على الشكل الذي نريده، والموافق لوحدتنا الترابية ، ولخلق مناخ جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا على وجه الخصوص.
وما قيل عن امريكا يقال عن العلاقات التاريخية التي تربطنا بفرنسا التي نقطن بها كجالية مغربية بالخارج ، والتي نرجو الله تعالى أن تسير على الوتيرة التي توطد علاقات الصداقة بين البلدين.
وما قيل عن امريكا يقال عن العلاقات التاريخية التي تربطنا بفرنسا التي نقطن بها كجالية مغربية بالخارج ، والتي نرجو الله تعالى أن تسير على الوتيرة التي توطد علاقات الصداقة بين البلدين.
9 - مكناسي السبت 07 نونبر 2020 - 18:01
يجب ابرام صفقات اقتصادية و عسكرية مع أمريكا لأن الازدهار الاقتصادي سوف يعود مع بايدن، و تحريك الديبلوماسية لانهاء المشكل المفتعل في الصحراء المغربية.
10 - عثمان الفاطمي السبت 07 نونبر 2020 - 18:02
موقف الولايات المتحدة الأمريكية موقف ثابت وتاريخي اتجاه القضية الوطنية ولن يتغير مع وصول جو بايدن إلى السلطة السياسية في و. م. أ، لكن ينبغي أن ننتبه إلى نقطة هامة وتتمثل أساسا في مؤسسة كنيدي الموالية للحزب الديمقراطي والتي انحرفت عن الموضوعية مرارا وتكرارا اتجاه القضية الوطنية والملف الحقوقي في أقاليمنا الجنوبية، لكن لا أعتقد أن مؤسسة كنيدي قادرة على التأثير على القرار السياسي بشكل كبير داخل البيت الأبيض
11 - مواطن مغربي, السبت 07 نونبر 2020 - 18:04
سواء وصل بايدن او ترامب للسلطة في البيت الابيض فلن يغير شيئا من الوضع المزري للعرب والمسلمين ،،
رؤساء امريكا واروبا الغربية بل حتى رؤساء روسيا والصين كلهم يدافعون عن مصالح اسراءيل، يكفي ان روسيا قتلوا من المسلمين اضعاف في افغانستان والشيسان ماقتلته امريكا،
اما الصين فلا زالت الى اليوم تقتل وتبيد الأقلية المسلمة الموجودة في الصين،،
رؤساء امريكا واروبا الغربية بل حتى رؤساء روسيا والصين كلهم يدافعون عن مصالح اسراءيل، يكفي ان روسيا قتلوا من المسلمين اضعاف في افغانستان والشيسان ماقتلته امريكا،
اما الصين فلا زالت الى اليوم تقتل وتبيد الأقلية المسلمة الموجودة في الصين،،
12 - محمدين السبت 07 نونبر 2020 - 18:05
الانتخابات الأمريكية بحسابات مغربية فإن المغرب خسر حليفا قويا وهو ترمب وإذا كان بحسابات دولية فإن العالم قد ربح بحيث ستعود أمريكا الى عدد من المنظمات الدولية كالصحة العالمية والمناخ واليونيسكو والاتفاق النووي الإيراني كما أن أوروبا ستتخلص من القيود الترمبية والعقوبات.. أما الحروب الأمريكية ستستمر وحلب دول الخليج كذلك وأكبر رابح هم الملونون في أمريكا الذين عاملهم ترمب بعنصرية
13 - key West السبت 07 نونبر 2020 - 18:06
la fin de Donald trump est arriver, ,,le 20 janvier il doit quitter la maison blanche sinon c,est la prison qui l,attend vive la dimocratie, vive le pays libre les pays dictatures a la poubelle.
15 - علي نايت عمر السبت 07 نونبر 2020 - 18:08
اتمنى عند فوز Joe Biden ان يعم السلم و السلام و العدل في العالم و الا يكون الفرق بين الاجناس و تحل المشاكل بين الدول و ان تستتمر الاموال في المشاريع الاقتصادية و الخيرية و ليس في تجارة الاسلحة و الدمار و هذا رأيي و الله اعلم (dislike او like)
16 - واقعي السبت 07 نونبر 2020 - 18:08
نعم فاز؛ ولكن بطرق ملتوية كما هي عادة الديموقراطيين احتكار السياسة في أمريكا؛ الله يلطف منو وصافي
17 - karim_mar السبت 07 نونبر 2020 - 18:09
Fin d'un cauchemar pour toute l'humanité, faune et flore
18 - موجز مقهور السبت 07 نونبر 2020 - 18:09
إنها الديمقراطية الحقيقية للأسف الشذيذ هدشي لي خاص لعرب إفهموه
19 - بايدن الرئيس 46 usa السبت 07 نونبر 2020 - 18:10
المجمع الانتخابي لبايدن هو284؛ حيت تخطى المعدل هو 270 ؛ فولاية بنسلفانيا انقدت بايدن وجعله في الواجهة تجاه البيت الابيض؛ فل نقل هده هي الديموقراطية الحقة ،الان أمريكا ستغير سياستها الداخلية والخارجية شكلا ومضمونا.
20 - التازي السبت 07 نونبر 2020 - 18:11
مكاين حتا شي فرق بين هاد الرئيس الجديد واللي كان قبل منوا واللي قبل منو واللي غادي يجي مور هاد بايدن سياسة امريكا تجاه العرب والخارج معمرا كتغير التغيير كيكون غير داخل امريكا وللشعب الامريكي كل رئيس وشنو كيغير ولكن على برا امريكا راه سياسة وحدة
21 - American investor السبت 07 نونبر 2020 - 18:11
Did y'all know that the American vote for the right person. The economy will fall for long period.
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