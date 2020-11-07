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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يرفض إقرار الهزيمة في الرئاسيات الأمريكية

ترامب يرفض إقرار الهزيمة في الرئاسيات الأمريكية

ترامب يرفض إقرار الهزيمة في الرئاسيات الأمريكية
هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 07 نونبر 2020 - 18:16

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، بعد أن توقعت وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب، ضمن بلاغ صادر عن إدارة حملته الانتخابية، إن "الانتخابات لم تنته بعد"، متعهدا بـ"المضي قدما في الإجراءات القانونية".

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