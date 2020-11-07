باراك أوباما يهنئ جو بايدن بـ"الانتصار الرئاسي"

هسبريس ـ مُتابعة

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أوباما: "خرج الأمريكيون بأعداد لم يسبق لهم مثيل مما منح بايدن وهاريس نصرا تاريخيا وحاسما".

ومع ذلك ، أشار إلى أن بايدن يواجه "تحديات غير عادية .. جائحة مستعرة ، واقتصاد غير متكافئ ونظام عدالة ، وديمقراطية في خطر ، ومناخ في خطر"