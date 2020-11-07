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الرئيسية | خارج الحدود | باراك أوباما يهنئ جو بايدن بـ"الانتصار الرئاسي"

باراك أوباما يهنئ جو بايدن بـ"الانتصار الرئاسي"

باراك أوباما يهنئ جو بايدن بـ"الانتصار الرئاسي"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 نونبر 2020 - 19:45

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أوباما: "خرج الأمريكيون بأعداد لم يسبق لهم مثيل مما منح بايدن وهاريس نصرا تاريخيا وحاسما".

ومع ذلك ، أشار إلى أن بايدن يواجه "تحديات غير عادية .. جائحة مستعرة ، واقتصاد غير متكافئ ونظام عدالة ، وديمقراطية في خطر ، ومناخ في خطر"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عثمان الفاطمي السبت 07 نونبر 2020 - 20:05
كامالا ‏ هاريس وهي اول سيدة تصل لمنصب نائب رئيس من ذوي البشرة السمراء في تاريخ أمريكا.. من أبوين مهاجرين.. الأب من جامايكا و الأم هندية..هنيئا للحزب الديمقراطي الأمريكي بهذا الانتصار الديمقراطي
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62
2 - بنادم السبت 07 نونبر 2020 - 20:11
مبروك لبايدن رجل متزن وواقعي وهارد لاك لترام الرجل الذي خانته بعض الحقائق ومن أهمها أن العولمة تحدي ولا مفر منها
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32
3 - محمدين السبت 07 نونبر 2020 - 20:17
حملة بايدن قادها أوباما ويرجع له الفضل الأكبر في فوز بايدن كما لعب دورا رئيسيا في دفع الأمريكيين السود للتصويت بكثافة لبايدن ولعله فعل ذلك انتقاما من ترامب الذي عامله بجفاء أثناء تسليم السلطة بينهما كما رمى ترامب هدية أوباما في القمامة
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39
4 - SAMIR السبت 07 نونبر 2020 - 20:25
واضح ان ترامب سيتم طرده من البيت الأبيض من قبل رجال الأمن..
إلى حد لا يعترف بالهزيمه النكراء التي ألحقها به الرئيس الجديد بايدين
ابله قل نظيره..
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36
5 - مبروك السبت 07 نونبر 2020 - 20:27
هنيئا لشعب الأمريكي و هنيئا للعالم بالجديد
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1
6 - zozo السبت 07 نونبر 2020 - 20:29
The elections were stolen from President Trump. Trump is a danger to the new world order led by Georges Soros, Bill Gates and others. The fake media brainwashed the majority of people. Trump is the best president ever. First president who kept all his electoral promises. God bless Donald J Trump.
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-11
7 - يونس الوزاني السبت 07 نونبر 2020 - 20:30
مشكور اسي عثمان الفطمي،
دائمآ موجود ومتتبع، ما شاء الله عليك متألق وناجح.
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3
8 - karim السبت 07 نونبر 2020 - 20:33
بايدن مرشح الأموات ، فرحته لن تدوم إلا أيام معدودات.
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-25
9 - الواقعي السبت 07 نونبر 2020 - 20:34
ترامب لم يكن محظوظا .لولا كورونا لفاز بنتيجة كاسحة لانه كان بيلي بلاءا حسانا في الاقتصاد و الناخب الامريكي في تصويته يضع الاقتصاد امام عينيه كورونا أضرت بالاقتصاد الامريكي و شتت الكتلة الانتخابية لترامب .و هنا اشير الى أمر ان التدخلات الأجنبية و اللوبيات خاصة الإسرائيلية منها فشلت فشلا ذريعا في توجيه الناخب الامريكي و السبب هو كثافة المشاركة و التي ساهم فيها اقرار التصويت بالبريد.
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3
10 - بوطاهر السبت 07 نونبر 2020 - 20:35
يا بنادم
الكفر ملة واحدة
فلا تفرح ﻷنك سوف تتفاجأ بما ﻻيرضيك
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8
11 - key West السبت 07 نونبر 2020 - 20:37
la fin de celui qui se prend pour Tarzan est venu, ,,le 20 janvier il doit quitter la maison blanche sinon c,est la prison qui l,attend, ,,vive la dimocratie, vive le pays libre le pays ou les citoyens decident, ,,les pays de la dictature a la poubelle.
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3
12 - wow السبت 07 نونبر 2020 - 20:39
make Daniel storm pu,,,,,,,,?great again
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-2
13 - مغربي امريكي السبت 07 نونبر 2020 - 20:40
مبروك لبايدن بالفوز بالانتخابات الأمريكية 2020
رجل الثقة والاستقرار في البلاد ولم شمل الأمريكيين من جديد بعد موجة الدمار والخراب التي خلفها ترامب في نفوس الأمريكيين وباقي دول العالم

سنساهد أمريكا جديدة مع بايدن
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1
14 - old school السبت 07 نونبر 2020 - 20:45
je suis venu aux usa en 1979, le president de l,epoque etait jimmy Carter, apres Ronald Reagan, apres bush le pere, apres bill Clinton, apres bush le fils, apres Obama, apres Raccoon de trump et maintenant ca sera le tour de Biden, ,,,,,le meilleure president etait bill Clinton, ,Le mauvais, bush le fils, et le dictateur Racist Trump.
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9
15 - 回复到 السبت 07 نونبر 2020 - 20:51
كيف كيف كيف طابة كيف الكيف اذن كلهم بحال بحال الذي يهمنا هو نحن أنفسنا
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2
16 - oussama السبت 07 نونبر 2020 - 21:01
ترامب أول رئيس أمريكي يفشل في الحصول على ولاية ثانية منذ الرئيس بوش الأب
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2
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