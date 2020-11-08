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286 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأحد 08 نونبر 2020 - 11:40
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أنه تم تسجيل 20498 إصابة جديدة، ليترفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و774334 إصابة.
كما تم تسجيل 286 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 30537 حالة وفاة.
وتماثل 11492 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و324419 شخصا.