تفشي الجائحة يخفض عدد طلبات اللجوء بألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

كشف تقرير صحفي عن استمرار تراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا هذا العام، ولاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء في تقرير صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه تم تسجيل نحو 57200 طلب لجوء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن عدد طلبات اللجوء خلال عام 2019 بأكمله قد بلغ ما يعادل 111094 طلبا، وفقا لبيانات رسمية سابقة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الأعداد تراجعت بقوة بصفة خاصة من بداية جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الطلبات في يونيو الماضي مثلا 2880 طلبا، ولكنه زاد نوعا ما في أكتوبر إلى 6499 طلبا.