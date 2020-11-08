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Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | تفشي الجائحة يخفض عدد طلبات اللجوء بألمانيا

تفشي الجائحة يخفض عدد طلبات اللجوء بألمانيا

تفشي الجائحة يخفض عدد طلبات اللجوء بألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 08 نونبر 2020 - 20:40

كشف تقرير صحفي عن استمرار تراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا هذا العام، ولاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء في تقرير صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه تم تسجيل نحو 57200 طلب لجوء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن عدد طلبات اللجوء خلال عام 2019 بأكمله قد بلغ ما يعادل 111094 طلبا، وفقا لبيانات رسمية سابقة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الأعداد تراجعت بقوة بصفة خاصة من بداية جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الطلبات في يونيو الماضي مثلا 2880 طلبا، ولكنه زاد نوعا ما في أكتوبر إلى 6499 طلبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيلان نذير الأحد 08 نونبر 2020 - 21:09
لا حاجة للهجرة الى اوربا لانها كلها مشاكل و في ابسط شيئ - يمكن الهجرة الى مناطق اخرى في العالم مثل كندا التي تطلب هذا العام 1.5 مليون مهاجر و ربما امريكا بسبب نقص السكان في كثير من الولايات و التي يريدون تعميرها و تغيير كامل البنيات التحتية فيها و لان امريكا سوف تنكب على مشاكل الداخل قبل الخارج الي استنزف ماليتها و اقتصادها و كانت تكلفة حروبها او لعب دور الشرطي مكلفا جدا- و هناك استراليا و ربما اسيا و ايضا افريقيا...ارض الله واسعة و ينبغي الابتعاد عن صداع اوربا حيث نلاحظ صعود خطير للفاشيات مما ينذر باحداث وخيمة....
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