459 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 459 حالة وفاة و9236 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 682 ألفا، بينما حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا 38 ألفا و291 حالة.

وذكر المصدر الرسمي نفسه، بناء على تحديث الإحصائيات، أن 5523 من المصابين في وضع حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 520 ألفا.