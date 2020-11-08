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459 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأحد 08 نونبر 2020 - 15:45
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 459 حالة وفاة و9236 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 682 ألفا، بينما حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا 38 ألفا و291 حالة.
وذكر المصدر الرسمي نفسه، بناء على تحديث الإحصائيات، أن 5523 من المصابين في وضع حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 520 ألفا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الحال لانهاء كرونا الأحد 08 نونبر 2020 - 16:44
خاص شريكات يصنعو 45 مليون سيوار تع اليد يكن كيعبر الحرارة واي وحد يخرج لزنقة يكون دير سيوار في يدو ويكون شعال بلون اخضر انا لكن لون احمر انا غدي نبعد من ونت تبعد منو وحد اخور يبعد منو باش ما نتعدواش وكي انا مني ندير سيوار في يدي اتشعل لبولة ليمونية يعني انا فيا صخنة مانقدرش نخراج غدي نبق في دار تا نكون بخير وندير سيوار في يدي وتشعل لبولة خضرة ديك ساعة نخراج حور وهد سيوار لي خرج لزنقة ومديروش هدك اي وحد يعلم بيه ويخاف منو في اقرب وقت كرونا تمشي بحالى
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