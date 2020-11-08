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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تحقق في تهديد سلامة إمام يناهض التطرّف

فرنسا تحقق في تهديد سلامة إمام يناهض التطرّف

فرنسا تحقق في تهديد سلامة إمام يناهض التطرّف
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 08 نونبر 2020 - 18:50

فُتحت تحقيقات في فرنسا بعد تلقي إمام ينتقد التطرّف الإسلامي تهديدات وتصاعدها منذ قتل أستاذ فرنسي بسبب عرضه على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية لرسول الإسلام، وفق ما أفادت به مصادر قضائية الأحد.

وأعلنت النيابة العامة في باريس، لوكالة فرانس برس، أنه تمّ تكليف لواء مكافحة الجنوح بثلاثة تحقيقات، مؤكدةً بذلك معلومة وردت في صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وأوضحت النيابة أن "أحد التحقيقات يشمل وقائع تمجيد الإرهاب وتهديدات بالقتل، والثاني أحداثا متعلقة بالتحريض على ارتكاب إيذاء جسدي أو قتل، والأخير يتناول وقائع تهديدات بالقتل".

وحسن شلغومي (48 عاماً) هو إمام مسجد درانسي في ضاحية باريس، وغالباً ما تكون صفته التمثيلية موضع خلاف بين المسلمين؛ ويُعرف عنه اتخاذه مواقف ضد التطرّف الإسلامي وعلاقاته الودية مع المجتمع اليهودي، الأمر الذي يعرّضه لكثير من الانتقادات والتهديدات التي تنتشر على نطاق واسع عبر الأنترنيت.

وحسب محاميه دافيد أوليفييه كامينسكي، يتعرّض الإمام لتهديدات "تصاعدت كثيراً منذ منتصف أكتوبر" عندما قُطع رأس سامويل باتي، أستاذ التاريخ والجغرافيا في مدرسة كونفلان سانت أونورين في المنطقة الباريسية.

وأشار كامينسكي إلى أن الإمام "لا يتحدث باسم المسلمين لكنه أحد الأصوات، وهو يدافع عن قيم الجمهورية".

وكتب المحامي رسالة في 27 أكتوبر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ذكرتها صحيفة "لو باريزيان"، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، للمطالبة بـ"تعزيز الحماية الأمنية لموكّله"، وقدّم شكاوى للنيابة العامة في باريس.

وبعد قتل سامويل باتي، شارك شلغومي إلى جانب ممثلين للمسلمين في "إيل-دو-فرانس" ضمن وقفة أمام المدرسة التي كان يدرّس فيها.

واستُهدف الإمام خصوصاً من جانب جماعة الشيخ ياسين المؤيدة للفلسطينيين لمؤسسها الناشط الإسلامي عبد الحكيم الصفريوي، الذي يطاله التحقيق في قضية قتل باتي.

وعام 2010، تحركت الجماعة ضد شلغومي عبر التظاهر على مدى أشهر أمام مسجد درانسي، وحُكم على عضوين فيها بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ لمحاولتهما التسلل إلى منزل الإمام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - حياة 56 الأحد 08 نونبر 2020 - 19:05
يتلاعبون بالمسلمين مثلما يتعاملون مع الصبيان و هذا النفاق ينبغي ان ينتهي و ان تعم الصراحة الموقف الفرنسي من كل ما هو مسلم متواجد على اراضيه و الكف عن تزعم جهات المعتدين- فهل يقدر ماكرون ان يستشهد بحديث للنبي محمد (ص) كما فعل بايدن او بوتين او غيرهم من رؤساء الدول؟ ام ان كل مرة يستهدفون المسلم كيفما كان (لائكيا ام ملتزما ام علمانيا ام محايدا ام سكيرا الخ) (لانهم يتعمدون الخلط يستخرجون اللايسيتا او العلمانية و كانها ولي صالح او مارابو او فيتيش او شيئ اكثر من مقدس كما في المعتقدات البدائية (كما حللها ميرسيا الياد و ليفي ستراوس و موس الخ)- ما ان تتكلم معهم هناك الا و اخرجوا الجن من القمقم او سيدنا شمهروش الجديد ديال اللايستيتي laicité و كأن لا وجود عندهم لاحزاب مسيحية او عند جيرانهم او لكنائس او لمؤسسات دينية و كأن الدول الاخرى يأكل بعضهم البعض لانهم لا يصرحون نفاقا بالعلمانية او اللائكية- كل الدول فيها اديان و اعراق و اختلافات و طوائف و تيارات مثلا في امريكا لا مشكل عند الرئيس ان يدعو الله ليحفظ بلده و عساكره و لا مشكل لهم في رؤية الاقوام الاخرى عكس فرنسا و هذه هي الفاشية اي تنميط البشر.
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-14
2 - الاسبقية الأحد 08 نونبر 2020 - 19:09
في المغرب يسب الرب والدين يوميا ولايزعج ذلك احدا لكن الدواحش المنافقين يريدون تصوير الاخرين كفار وهم "المسلمون" والجماعة الناجية من النار
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26
3 - rachida الأحد 08 نونبر 2020 - 19:12
السلام عليكم.حتى إمام مسجد اللذي هو مسلم بدوره لم يسلم من تهديدات المتطرفين المتشددين وبعدها يقولون أنهم ليسوا إرهابيين وفقط فرنسا هي من ظلمتهم ظلما وعدوانا.اذا كان المسلم نفسه يهدد من طرف مسلمين مثله بالقتل لمجرد أنه قال رأي يخالف رأيهم فماذا سيفعلون بغير المسلم.بالطبع سينهشون لحمه دون رحمة ولا شفقة et point final
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18
4 - امام الايليزيه الأحد 08 نونبر 2020 - 19:14
من يرى هدا "الامام" يتحدت عن الاسلام في البرامج التلفزية الفرنسية يعرف نوع المسلمين الدين تريدهم فرنسا فهو لا يجيد الفرنسية مما يجر عليه موجة من الاستهزاء والاحتقار ويؤيد كل ما يقال ويكتب عن المسلمين من سب وشتم وقدف وخطاب كراهية ويطلب من فرنسا الصفح عن المسلمين لانهم سبب مشاكلها. فرنسا ليست بريئة عن ما يحاك ضد المسلمين.
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5
5 - البيضاوي، الأحد 08 نونبر 2020 - 19:15
فرنسا واروبا عموما قد اخدوا على عاتقهم اليوم محاربة الارهاب والتطرف بلاهوادة،، وكل من تبث ضده انه يدعوا للتطرف سيكون مصيره السجن وبعد دلك سيطرد الى بلده الاصلي بصفة نهائية، هءا القرار اوحده سيجعل المتطرف يغير سلوكه مءة وثمانين درجة وسيعود الى صوابه، لانه يعلم علم اليقين مسبقا ماذا سينتظره عند إخوانه المسلمين في بلد الاسلام،،
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11
6 - الى تعليق1 الأحد 08 نونبر 2020 - 19:38
فرنسا يعيش فيها 15 مليون 'مسلم" جاو هاربين من نعمة الاسلام في بلدانهم المليئة بالمنافقين والمرتشين والنصابين والغدر ليعيشو في بلد العدل والمعقول,اهتمو بئنفسكم وانزعو عنكم النفاق فهو سبب تخلفكم اما فرنسا فنحن سعيدين فيها وليس اتباع داحش من سيقسموننا,هناك رسوم عن الانبياء كعيسى وموسى.... ولايزعج ذلك احد كما يسب عندكم الدين والرب ولايزعجكم ذلك
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6
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