"كوفيد" يحظر التجوال ويغلق الجامعات في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، إجراءات جديدة لمواجهة التنامي المتصاعد لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء قرر تمديد ساعات حظر التجوال في 20 ولاية، ليصبح من الساعة الثامنة ليلا بدلا من الحادية عشرة ليلا حتى الخامسة صباحا، كما تم اقرار حظر التجوال بنفس النظام على 9 ولايات جديدة سجل بها ارتفاع إصابات كورونا.

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من بعد غد الثلاثاء، ومن المنتظر أن يستمر هذا الإجراء الجديد طيلة 15 يوما.

كما قررت الحكومة الجزائرية، أيضا، تأجيل الدخول الجامعي والمهني إلى 15 دجنبر، بعدما كان مقررا في 19 نونبر الماضي، إضافة إلى تعزيز الرقابة واستمراريتها في المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق والفضاءات العامة.

من جهة أخرى؛ قالت الرئاسة الجزائرية اليوم أيضا، إن الرئيس عبد المجيد تبون، المتواجد بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بصدد اتمام بروتوكول العلاج من "كوفيد-19".

وأوضحت الرئاسة، في بيان نشرته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفريق الطبي للرئيس تبون يؤكد على أن وضعه الصحي في تحسن إيجابي.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري تبون نقل يوم 28 أكتوبر الماضي إلى أحد المستشفيات الألمانية على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.