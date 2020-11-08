24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:5013:1616:0718:3319:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تأسيس نقابة مستقلة للممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  2. أُضْحُوكَةُ الحَقِّ في عدمِ النّضال! (5.00)

  3. خطاب المسيرة يقدّم "الجواب الشافي" على مناورات خصوم المملكة (5.00)

  4. عصيد يحمّل "الإسلام الراديكالي" مسؤولية الإساءة إلى الرسول ﷺ (5.00)

  5. كوكاس يحوّل المقالات السياسية إلى "أدب رفيع" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | "كوفيد" يحظر التجوال ويغلق الجامعات في الجزائر

"كوفيد" يحظر التجوال ويغلق الجامعات في الجزائر

"كوفيد" يحظر التجوال ويغلق الجامعات في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 نونبر 2020 - 17:30

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، إجراءات جديدة لمواجهة التنامي المتصاعد لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء قرر تمديد ساعات حظر التجوال في 20 ولاية، ليصبح من الساعة الثامنة ليلا بدلا من الحادية عشرة ليلا حتى الخامسة صباحا، كما تم اقرار حظر التجوال بنفس النظام على 9 ولايات جديدة سجل بها ارتفاع إصابات كورونا.

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من بعد غد الثلاثاء، ومن المنتظر أن يستمر هذا الإجراء الجديد طيلة 15 يوما.

كما قررت الحكومة الجزائرية، أيضا، تأجيل الدخول الجامعي والمهني إلى 15 دجنبر، بعدما كان مقررا في 19 نونبر الماضي، إضافة إلى تعزيز الرقابة واستمراريتها في المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق والفضاءات العامة.

من جهة أخرى؛ قالت الرئاسة الجزائرية اليوم أيضا، إن الرئيس عبد المجيد تبون، المتواجد بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بصدد اتمام بروتوكول العلاج من "كوفيد-19".

وأوضحت الرئاسة، في بيان نشرته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفريق الطبي للرئيس تبون يؤكد على أن وضعه الصحي في تحسن إيجابي.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري تبون نقل يوم 28 أكتوبر الماضي إلى أحد المستشفيات الألمانية على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - karim الأحد 08 نونبر 2020 - 17:37
دولة فاشلة كباقي دول اوربا.
عوض معالجة الوباء بالبحث العلمي يعالجونه بالاختباء في الجحور.
تحية للعملاق الصيني الذي قضى نهائيا على الوباء مند بداية الصيف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - مواطن الأحد 08 نونبر 2020 - 17:37
حسنا فعلت الجارة. قرار سليم و حكيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - وجدي الأحد 08 نونبر 2020 - 17:37
هناك تعتيم إعلامي كبير على الحالة الوبائية بالجزائر.كيف تقوم البلاد بكل هذه التدابير الإحترازية والأرقام المعلنة لا تتخطى من 300 الى 500 حالة جديدة يومية وعشرة وفيات.في حين نجد الحالات بالآلاف والوفيات تقارب المائة يوميا بكل من المغرب وتونس جيرانها!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - حسام الأحد 08 نونبر 2020 - 17:40
كورونا يحب التجول ليلا بينما تحرقه أشعة الشمس في النهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - intidam Hassan الأحد 08 نونبر 2020 - 17:42
الرئيس المزعَوم للجزائر قال عندنا احسن منظومة صحية وعندنا احسن مستشفيات في افريقيا / على كل حال نتمنى الشفاء لجميع مرضى كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - العسكر الأحد 08 نونبر 2020 - 18:10
كوفيد لم يغلق شيئا و خاصة الجامعات. الذي اغلقها هم العسكر خشية انتشار الاحتجاجات التي بدأت في مدن القبايل. فعداد ايام الجنعة لم يتوقف
العسكر وقعوا في تناقض صارخ ، كانوا بعلنون ارقاما جد متخفضة لاعداد المصابين بكورونا لكنهم تفاجؤوا بمرض تبون وهم مضطرون للبحث عن بديل له رغم اه كان مرفوضا من الشعب. كيف اذن بمكنهم تبرير الاغلاق التام بسبب كورونا؟
اكن هذا هو حال نظام اكبر مثقفيه له باكالوريا و يقوم بتهميش كل جزائري مكون تكوينا عاليا و هم موجودون في الشتات و في البلاد
للاشارة فالشعب الجزائري يطالب متد نهاية السنة الماضية بحقه في تقرير مصيره عن طريق انتخابات ديموقراطية لتشكيل نظام مدني و محاسبة الفاسدين و عودة العسكر الى الثكنات.
و قد كان آخر ابتكار للعسكر هو اشعال النيران في مناطق مختلفة لالهاء الشعب بعد فشل استفزازاته الخسيسة و الدنيئة للمغرب بواسطة بيادق في الكركرات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - منصف الأحد 08 نونبر 2020 - 18:16
يتعالج بإحدى المستشفيات الألمانية المختصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.