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كُتّاب وآراء
"كوفيد" يحظر التجوال ويغلق الجامعات في الجزائر
أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، إجراءات جديدة لمواجهة التنامي المتصاعد لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء قرر تمديد ساعات حظر التجوال في 20 ولاية، ليصبح من الساعة الثامنة ليلا بدلا من الحادية عشرة ليلا حتى الخامسة صباحا، كما تم اقرار حظر التجوال بنفس النظام على 9 ولايات جديدة سجل بها ارتفاع إصابات كورونا.
وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من بعد غد الثلاثاء، ومن المنتظر أن يستمر هذا الإجراء الجديد طيلة 15 يوما.
كما قررت الحكومة الجزائرية، أيضا، تأجيل الدخول الجامعي والمهني إلى 15 دجنبر، بعدما كان مقررا في 19 نونبر الماضي، إضافة إلى تعزيز الرقابة واستمراريتها في المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق والفضاءات العامة.
من جهة أخرى؛ قالت الرئاسة الجزائرية اليوم أيضا، إن الرئيس عبد المجيد تبون، المتواجد بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بصدد اتمام بروتوكول العلاج من "كوفيد-19".
وأوضحت الرئاسة، في بيان نشرته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفريق الطبي للرئيس تبون يؤكد على أن وضعه الصحي في تحسن إيجابي.
جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري تبون نقل يوم 28 أكتوبر الماضي إلى أحد المستشفيات الألمانية على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
عوض معالجة الوباء بالبحث العلمي يعالجونه بالاختباء في الجحور.
تحية للعملاق الصيني الذي قضى نهائيا على الوباء مند بداية الصيف
العسكر وقعوا في تناقض صارخ ، كانوا بعلنون ارقاما جد متخفضة لاعداد المصابين بكورونا لكنهم تفاجؤوا بمرض تبون وهم مضطرون للبحث عن بديل له رغم اه كان مرفوضا من الشعب. كيف اذن بمكنهم تبرير الاغلاق التام بسبب كورونا؟
اكن هذا هو حال نظام اكبر مثقفيه له باكالوريا و يقوم بتهميش كل جزائري مكون تكوينا عاليا و هم موجودون في الشتات و في البلاد
للاشارة فالشعب الجزائري يطالب متد نهاية السنة الماضية بحقه في تقرير مصيره عن طريق انتخابات ديموقراطية لتشكيل نظام مدني و محاسبة الفاسدين و عودة العسكر الى الثكنات.
و قد كان آخر ابتكار للعسكر هو اشعال النيران في مناطق مختلفة لالهاء الشعب بعد فشل استفزازاته الخسيسة و الدنيئة للمغرب بواسطة بيادق في الكركرات.