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الرئيسية | خارج الحدود | صحة الرئيس الجزائري المصاب بكوفيد-19 تتحسن

صحة الرئيس الجزائري المصاب بكوفيد-19 تتحسن

صحة الرئيس الجزائري المصاب بكوفيد-19 تتحسن
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 08 نونبر 2020 - 19:30

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد في بيان أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المصاب بفيروس كورونا المستجد والموجود في ألمانيا "في تحسن إيجابي".

ويعالج تبون (74 عاما) وهو مدخن شره، في مستشفى ألماني متخصص منذ 28 أكتوبر.

وجاء في البيان على الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية: "التزاما بإطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصّحية للرئيس عبد المجيد تبون، الموجود في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الطاقم الطبّي أنّ السيّد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي".

وفي بيان صدر في 24 أكتوبر اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون دخل "طوعيا" في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الرئاسة إلى أنه نقل على الفور إلى "أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في ألمانيا" للخضوع لـ"فحوص طبية مكثفة".

وغاب بذلك الرئيس الجزائري عن تدشين جامع الجزائر، كما غاب عن الاستفتاء الدستوري الذي شهد نسبة مقاطعة قياسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - نينينينني الأحد 08 نونبر 2020 - 19:35
الله يشافيه و يشافي جميع المسلمين يا رب
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10
2 - راضي الأحد 08 نونبر 2020 - 19:39
نحن نريد أن تتحسن صحته مع المغرب أولا ويكف عن حشر أنفه في الصحراء المغربية.
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33
3 - عثمان الفاطمي الأحد 08 نونبر 2020 - 19:40
الصراع مابين الدولة العسكرية والدولة المدنية في الجزائر لايبشر بخير، رغم سيطرة جيوب العسكر على الوضع ورغبتهم في تصريف هذا الصراع لخلق التوتر ونزع فتيل الأمن الاقليمي قصد التغطية على رغبتهم الجامحة داخليا في السيطرة على الحكم وإلهاء الشعب الجزائري بذلك....... الله يدير الخير....
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5
4 - كمال المنصوري الأحد 08 نونبر 2020 - 19:40
الحمد لله على سلامتو.
نتمنى له الشفاء العاجل و العودة لوطنه و للشعب الجزائري الشقيق و لحضن أسرته في صحة و عافية.
و نرجوا من الله الشفاء العاجل لملكنا الحبيب و لجميع المرضى.
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7
5 - mohamed warfali الأحد 08 نونبر 2020 - 19:42
بالشفاء العاجل لفخامة رئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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-13
6 - علي بابا الأحد 08 نونبر 2020 - 19:50
اللهم لا شماتة الله اشفيه لكن لا ثقة في الاعلام الجزائري , الم ترون كيف كان هذا الاعلام يزين صورة بوتفليقة و هو لا يتحرك ,
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-1
7 - الحاج محمد الأحد 08 نونبر 2020 - 19:52
لا تهمنا اخباره ولا صحته هو يسعى بكل قواه هو عساكره في زعزعة الاوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة المغاربية وهو يعلم ان اعداء البلدين ينتضران فتيلة اشعال حرب بين المغرب الجزاءر لنشر الفوضى والدمار كما وقع في ليبيا وسوريا. لم نسمع مرة واحدة في الحراك الجزاءري نداء برفع اليد عن مرتزقة البوليزاريو و ترك المغرب في سلام.. اخبارهم لا تهمنا في شيء
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10
8 - Mosi الأحد 08 نونبر 2020 - 20:07
دولة غنية بالبترول و الغاز و الدهب و الفضة و النحاس و الكوبالت و يذهب رئيسها ليعالج من كورونا في المانيا...
سؤالين..:
ألاول:
ترى ما مصير ابناء الشعب الجزائري الذين لا يستطيعون علاج انفسهم من كورونا في المانيا..؟؟؟
الثاني:
اين ذهبت الملاييير الممليرة من ثروات الشعب الجزائري..؟؟
نصيحة:
انظروا و تمعنوا فيما وصلت اليه دول حديثة الاستقلال من الجزائر مثل البحرين و الامارات و قطر و الكويت....
وتمعنوا في القيمة و الرفاهية التي يتمتع بها شعوبها و التقدم الذي وصلت اليه هذه الدول على كافة الاصعدة حتى اصبحت جميع دول العالم خادمة عندها...
اذا سأل احدهم لماذا الجزائر لم تحقق ولو 0.5% لما وصلت اليه تلك الدول...سأقول له إسأل الصحفية بن قنة...
فعي تعتبر اكبر مثال على معنى حشر الانف فيما لا يعنيك و حمل قرادة على ظهرك تمتص دمك وبدل ان تتخلص منها اعتبرتها ابنتك غير الشرعية التي ان تركتها البستك العار و ان اخدتها البستك العار....
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9 - Observateur الأحد 08 نونبر 2020 - 20:10
اللهم اشفيه وعافيه, هو وحاشيته, من الأمراض الخطيرة المزمنة,!! لكن لماذا ازدواجية المعايير؟؟ بروتوكول العلاج الألماني لتبون وحاشيته, تكلفته عشرات الملايين من الدولارات, وبروتوكول العلاج الجنرالي التبوني مخصص للشعب الجزائري المقهور, تكلفته زوج فرنك
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