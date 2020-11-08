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كُتّاب وآراء
صحة الرئيس الجزائري المصاب بكوفيد-19 تتحسن
أعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد في بيان أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المصاب بفيروس كورونا المستجد والموجود في ألمانيا "في تحسن إيجابي".
ويعالج تبون (74 عاما) وهو مدخن شره، في مستشفى ألماني متخصص منذ 28 أكتوبر.
وجاء في البيان على الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية: "التزاما بإطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصّحية للرئيس عبد المجيد تبون، الموجود في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الطاقم الطبّي أنّ السيّد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي".
وفي بيان صدر في 24 أكتوبر اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون دخل "طوعيا" في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الرئاسة إلى أنه نقل على الفور إلى "أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في ألمانيا" للخضوع لـ"فحوص طبية مكثفة".
وغاب بذلك الرئيس الجزائري عن تدشين جامع الجزائر، كما غاب عن الاستفتاء الدستوري الذي شهد نسبة مقاطعة قياسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
نتمنى له الشفاء العاجل و العودة لوطنه و للشعب الجزائري الشقيق و لحضن أسرته في صحة و عافية.
و نرجوا من الله الشفاء العاجل لملكنا الحبيب و لجميع المرضى.
سؤالين..:
ألاول:
ترى ما مصير ابناء الشعب الجزائري الذين لا يستطيعون علاج انفسهم من كورونا في المانيا..؟؟؟
الثاني:
اين ذهبت الملاييير الممليرة من ثروات الشعب الجزائري..؟؟
نصيحة:
انظروا و تمعنوا فيما وصلت اليه دول حديثة الاستقلال من الجزائر مثل البحرين و الامارات و قطر و الكويت....
وتمعنوا في القيمة و الرفاهية التي يتمتع بها شعوبها و التقدم الذي وصلت اليه هذه الدول على كافة الاصعدة حتى اصبحت جميع دول العالم خادمة عندها...
اذا سأل احدهم لماذا الجزائر لم تحقق ولو 0.5% لما وصلت اليه تلك الدول...سأقول له إسأل الصحفية بن قنة...
فعي تعتبر اكبر مثال على معنى حشر الانف فيما لا يعنيك و حمل قرادة على ظهرك تمتص دمك وبدل ان تتخلص منها اعتبرتها ابنتك غير الشرعية التي ان تركتها البستك العار و ان اخدتها البستك العار....