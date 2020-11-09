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كُتّاب وآراء
إطلاق نار بمطار عسكري يسقط قتلى في روسيا
صرح مسؤولون محليون بأن جنديا قتل ثلاثة أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار "بالتيمور" العسكري، قرب مدينة فورونيج، وسط روسيا صباح اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله إن "عسكريا أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية".
وحسب المصدر نفسه فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة ضمن هذا الحادث ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.
وأكدت السلطات المحلية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل، بينما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيانات لوزارة الداخلية أن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما.
وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الغربية في روسيا وقوع حادث إطلاق النار، مشيرة إلى أنها تجري عملية بحث عن الجاني.