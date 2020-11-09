بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد‎

هسبريس ـ مُتابعة

قال البنك المركزي الفرنسي، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد سوف يتضرر بصورة أقل من إجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، مقارنة بتضرره من الإجراءات التي جرى فرضها مطلع هذا العام.

استطلاع للبنك أظهر أن الشركات في قطاع الصناعة والبناء تتوقع تراجعا متوسطا في النشاط بسبب القيود الأقل المفروضة على الأعمال، والبروتوكلات الصحية الجديدة التي تتيح لمزيد من العاملين الاستمرار في عملهم.

لكن الاقتصاد الفرنسي في مرحلة غامضة بصورة كبيرة، حيث أن الحكومة يمكن أن تمدد إجراءات الاغلاق بناء على تطور الجائحة، بينما توقع البنك المركزي تراجع النشاط الاقتصادي خلال الشهر الجاري بنسبة 12% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن نسبة التراجع أقل بكثير من نسبة الانكماش التي تم تسجيلها في أبريل الماضي، وبلغت 31%، إلا أن تأثيرها قد يكون كافيا لانكماش الاقتصاد الفرنسي مجددا هذا الربع من السنة.

وتوقع محافظ البنك المركزي، فرانسوا فيلوري دي جالو، انكماش الانتاج الاقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 9% و 10% خلال العام الجاري، ولإذاعة "ار تي ال" قال: " بالطبع إجراءات الاغلاق الثانية لها تأثير سلبي كبير .. من الواضح أنها أقل ثلاث مرات تقريبا من تأثير إجراءات الاغلاق الأولى ".

ومن شأن العمل عن بعد أن يساعد قطاع الخدمات في فرنسا، ولكن المطاعم والحانات والفنادق سوف تتضرر بنفس الدرجة مقارنة بإجراءات الاغلاق الأولى.

وكانت الحكومة قد عدلت من توقعاتها الاقتصادية لعام 2020 من انكماش بنسبة 10 % إلى 11 % حاليا؛ كما تعتزم خفض توقعاتها بالنسبة 2021 خلال الأسبوعين المقبلين.