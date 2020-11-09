24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد‎ (5.00)

  2. هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ (5.00)

  3. الوزاني .. من "احتجاجات اللطيف" إلى زعامة "الشورى والاستقلال"‎ (5.00)

  4. هل تتأثر علاقات الرباط وواشنطن بوصول بايدن إلى البيت الأبيض؟ (5.00)

  5. الدرك يُنهي مغامرات لصوص مواشٍ بتيزي نيسلي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لحالات كورونا‎

روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لحالات كورونا‎

روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لحالات كورونا‎
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 نونبر 2020 - 14:45

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و796132 إصابة.

كما تم تسجيل 254 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير، وفق المصدر الرسمي نفسه، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 30793 حالة وفاة.

وتماثل 10722 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و335141 شخصا، مع بقاء 430198 حالة نشطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - احمد الاثنين 09 نونبر 2020 - 14:58
العيب والعار على هاته الجريدة التي تتفائل دائما على مغربنا الحبيب بنشر حالات الوفاة في روسيا وإيران ولا تريد الامتناع عن نشر هاذا الفال السيئ للمغرب ولكن انا على يقين أن هاذا المغربي الذي ينشر هاته الأخبار سيصاب بكورونا وتقتله ويرتاح منه المغرب ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - عبيد الاثنين 09 نونبر 2020 - 14:59
؟؟؟؟؟؟!!!!!
اللهم لا شماتة
اين فعالية اللقاح الروسي الذي سوق له من قبل
ليس لها من دون الله كاشفة
اللهم بعزتك وقدرتك ارفع البلاء عن جميع عبادك اللاحرار
انك على كل شيئ وحدك قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - الفضائية الاثنين 09 نونبر 2020 - 15:09
اللهم اشفنا وعافنا، اللهم اعف عنّا وارحمنا يرحمتك، اللهم اشملنا بلطفك وعطفك، اللهم تولّنا برحمتك وارحم ضعفنا يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - اللقاح الروسي الاثنين 09 نونبر 2020 - 15:19
اللقاح الروسي و بروباغاندا و بنت الرئيس و كلام فارغ، قلناها منذ البداية إذا لم يخرج اللقاح من ألمانيا أو أمريكا حيث بعض المصداقية فلا تنتظروا دولة أخرى، الصين و روسيا أنظمة دكتاتورية رأسمالها الكلام الموجه، الباقي دول متواضعة علميا كباقي أوروبا أو متخلفون مثلنا و مثل باقي العالم باستثناء القليل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.