روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لحالات كورونا‎

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و796132 إصابة.

كما تم تسجيل 254 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير، وفق المصدر الرسمي نفسه، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 30793 حالة وفاة.

وتماثل 10722 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و335141 شخصا، مع بقاء 430198 حالة نشطة.