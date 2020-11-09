24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطريق بآيت العربي
- الركلاوي: "خطاب المسيرة" يُترجم النهضة التنموية للأقاليم الجنوبية
- إطلاق نار بمطار عسكري يسقط قتلى في روسيا
- بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد
- هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ (5.00)
الوزاني .. من "احتجاجات اللطيف" إلى زعامة "الشورى والاستقلال" (5.00)
هل تتأثر علاقات الرباط وواشنطن بوصول بايدن إلى البيت الأبيض؟ (5.00)
- أخنوش وإشراك الشباب - (109)
- رصيف الصحافة: الجنسية الأمريكية تجلب انتقادات للأمير مولاي هشام - (88)
- هذه خيارات مطروحة أمام الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في "الكركرات" - (66)
- المضاربة تدفع مصحات إلى مضاعفة كلفة "علاج كورونا" 4 مرات - (63)
- هل تتأثر علاقات الرباط وواشنطن بوصول بايدن إلى البيت الأبيض؟ - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لحالات كورونا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة.
غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و796132 إصابة.
كما تم تسجيل 254 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير، وفق المصدر الرسمي نفسه، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 30793 حالة وفاة.
وتماثل 10722 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و335141 شخصا، مع بقاء 430198 حالة نشطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اللهم لا شماتة
اين فعالية اللقاح الروسي الذي سوق له من قبل
ليس لها من دون الله كاشفة
اللهم بعزتك وقدرتك ارفع البلاء عن جميع عبادك اللاحرار
انك على كل شيئ وحدك قدير