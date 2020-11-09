الاتحاد الأوروبي يعتزم التضييق على بضائع أمريكية

هسبريس - د.ب.أ

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية، في إطار النزاع الدائر بين الجانبين حول دعم شركتي تصنيع الطائرات "إيرباص" و"بوينغ".

وقال المسؤول القاري عينه إن منظمة التجارة العالمية أصدرت حكما، أخيرا، يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، مضيفا: "هذا ما سنفعله".

ويسمح الحكم، الذي صدر منتصف أكتوبر الماضي، للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات سلعية من الولايات المتحدة بقيمة تقارب أربعة مليارات دولار سنويا للرد على الدعم غير العادل لقطاع تصنيع الطائرات.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بتقديم دعم بصورة غير عادلة لأكبر شركتين للطائرات في العالم، وهما كونسورتيوم "إيرباص" الأوروبي والمنافس الأمريكي "بوينغ".

وقال دومبروفسكيس، في الوقت نفسه، إن الاتحاد الأوروبي سيظل منفتحا على الحوار، وأن المفوضية تفضل أن يقوم الجانبان بإسقاط الرسوم عن بضائع كل منهما الآخر.

وكانت منظمة التجارة قررت العام الماضي السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار سنويا.