24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد‎ (5.00)

  2. الوزاني .. من "احتجاجات اللطيف" إلى زعامة "الشورى والاستقلال"‎ (5.00)

  3. هل تتأثر علاقات الرباط وواشنطن بوصول بايدن إلى البيت الأبيض؟ (5.00)

  4. "خطاب المسيرة" يبعث رسائل بشأن الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية‬ (5.00)

  5. المضاربة تدفع مصحات إلى مضاعفة كلفة "علاج كورونا" 4 مرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يعتزم التضييق على بضائع أمريكية

الاتحاد الأوروبي يعتزم التضييق على بضائع أمريكية

الاتحاد الأوروبي يعتزم التضييق على بضائع أمريكية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:38

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية، في إطار النزاع الدائر بين الجانبين حول دعم شركتي تصنيع الطائرات "إيرباص" و"بوينغ".

وقال المسؤول القاري عينه إن منظمة التجارة العالمية أصدرت حكما، أخيرا، يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، مضيفا: "هذا ما سنفعله".

ويسمح الحكم، الذي صدر منتصف أكتوبر الماضي، للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات سلعية من الولايات المتحدة بقيمة تقارب أربعة مليارات دولار سنويا للرد على الدعم غير العادل لقطاع تصنيع الطائرات.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بتقديم دعم بصورة غير عادلة لأكبر شركتين للطائرات في العالم، وهما كونسورتيوم "إيرباص" الأوروبي والمنافس الأمريكي "بوينغ".

وقال دومبروفسكيس، في الوقت نفسه، إن الاتحاد الأوروبي سيظل منفتحا على الحوار، وأن المفوضية تفضل أن يقوم الجانبان بإسقاط الرسوم عن بضائع كل منهما الآخر.

وكانت منظمة التجارة قررت العام الماضي السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار سنويا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.