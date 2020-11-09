بكين تمتنع عن تهنئة بايدن بكسب انتخابات الرئاسة

هسبريس ـ مُتابعة

امتنعت الصين عن تهنئة جو بايدن على فوزه بالرئاسة الأمريكية، مشيرة إلى أن "النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد".

وقال وانغ وينبين، المتحدث باسم وزير الخارجية الصينية، أمام الصحافة اليوم الاثنين: "أخذنا علما بأن بايدن أعلن أنه الفائز في الانتخابات".

وأضاف وينبين: "على حدّ علمنا؛ نتيجة الانتخابات ستُحدّد بموجب القوانين والآليات المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية".

وجاء هذا التصريح بعد يومين من فوز المرشح الديمقراطي، الأمر الذي يعترض عليه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي وقت تدفقت فيه رسائل التهنئة بدءاً من السبت، امتنعت حتى الآن دول أخرى غير الصين عن توجيه رسالة إلى بايدن؛ من بينها روسيا والمكسيك والبرازيل.

وعند انتخاب ترامب رئيساً، في شهر نونبر من سنة 2016، هنّأه الرئيس الصيني شي جينبينغ غداة الانتخابات.

وإذا كانت هزيمة الملياردير الجمهوري ستُريح بكين، التي دفعت ثمن "حرب تجارية" شنّتها واشنطن عليها عام 2018، فإن بعض الخبراء يشيرون إلى أن بكين قد تخشى ممارسة جو بايدن مزيداً من الضغوط عليها في المجال الحقوقي.

ولدى سؤاله عن هذا الموضوع، حذّر المتحدث الصيني من أن بلاده ستبقى مصممة على الدفاع عن سيادتها وأمنها وتطوّرها، وتابع: "نأمل في أن تبدي الإدارة الأمريكية المقبلة رغبة في المصالحة".