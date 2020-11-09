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كُتّاب وآراء
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ترامب يعلن في "تغريدة" عن إقالة وزير الدفاع
الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:15
أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام خصمه جو بايدن، إقالة وزير الدفاع مارك إسبر.
وعين ترامب، عبر تغريدة في تويتر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - العريشي الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:36
يارب تحفظنا !!! هل يريد إعلان حرب على دولة ما ؟؟ يرفض نتيجة الإنتخابات !!! هل وزير الدفاع غير متفق معه عن إعلان حرب ؟؟ الدستور الإمريكي يقول لو دخلت الولايات الأمريكية في حرب قبل أن يأخد المنتخب الجديد الحكم أن الرئيس السابق هو الدي سيقود الحرب و من بعد إنتخابات جديدة !!! ترومب ولد الفشوش لن يرضى بالهزيمة غير الله يحفظ
2 - Moha الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:59
و في خبر اخر، الشعب الامريكى يعلن اقالة ترامب من منصبه:)
3 - الوطنية الاثنين 09 نونبر 2020 - 20:04
بصروني متى ستسقط صلاحية ترامب الذي خدم إسرائيل اكثر من اي رئيس مضى
4 - با بو بي الاثنين 09 نونبر 2020 - 20:06
إذا قام ترامب بإعلان الحرب على دولة ما (إيران مثلا)
فترامب بصفته القائد الاعلى للقوات الامريكية يتعين عليه الاستمرار في منصب الرئيس إلى حين انتهاء الحرب،
لكن وطنية وزير الدفاع الامريكي و إحترامه لديمقراطية و أمن الولايات المتحدة تشكل عائقا أمام ترامب لذالك وجب التخلص منه،
هذه هي السياسة الترامبية !!
فترامب بصفته القائد الاعلى للقوات الامريكية يتعين عليه الاستمرار في منصب الرئيس إلى حين انتهاء الحرب،
لكن وطنية وزير الدفاع الامريكي و إحترامه لديمقراطية و أمن الولايات المتحدة تشكل عائقا أمام ترامب لذالك وجب التخلص منه،
هذه هي السياسة الترامبية !!
5 - ABOUYOUSRA الاثنين 09 نونبر 2020 - 20:08
إقالة ترامب لوزير الدفاع سببه أنه قدم "خنشة د السكر" لبايدن ملي ربح الإنتخابات !!!! هههه
تعليق غير لائق
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