ترامب يعلن في "تغريدة" عن إقالة وزير الدفاع

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام خصمه جو بايدن، إقالة وزير الدفاع مارك إسبر.

وعين ترامب، عبر تغريدة في تويتر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة.