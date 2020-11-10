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الرئيسية | خارج الحدود | 368 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

368 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

368 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:40

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 368 حالة وفاة و 20977 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشفت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 817109 إصابات، كما بلغت الوفيات 31161 حالة.

وتماثل 15600 مريض للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس الاثنين إلى اليوم، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و350741 شخصا، مع بقاء 435207 حالات نشطة.

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