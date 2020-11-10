مضاعفات الإصابة بكورونا تنهي حياة صائب عريقات

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بوفاة صائب عريقات، أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين، جراء مضاعفات إصابته بكورونا.

وأعلن مركز "هداسا "الطبي في إسرائيل، الذي كان يعالَج فيه عريقات، وفاته صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

ونعت حركة "فتح" الفلسطينية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي القيادي الكبير.

وكان تم نقل عريقات، البالغ 65 عاما، إلى المركز الإسرائيلي في 18 أكتوبر الماضي بعد تزايد حدة الأعراض التي يعانيها من جراء إصابته بفيروس كورونا.

وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة .. وكان أطباء المركز الإسرائيلي أكدوا أن علاج عريقات يشكل "تحديا هائلا كمريض زرع رئة، جهازه المناعي ضعيف".