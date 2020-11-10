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الرئيسية | خارج الحدود | مضاعفات الإصابة بكورونا تنهي حياة صائب عريقات

مضاعفات الإصابة بكورونا تنهي حياة صائب عريقات

مضاعفات الإصابة بكورونا تنهي حياة صائب عريقات
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 10:53

أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بوفاة صائب عريقات، أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين، جراء مضاعفات إصابته بكورونا.

وأعلن مركز "هداسا "الطبي في إسرائيل، الذي كان يعالَج فيه عريقات، وفاته صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

ونعت حركة "فتح" الفلسطينية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي القيادي الكبير.

وكان تم نقل عريقات، البالغ 65 عاما، إلى المركز الإسرائيلي في 18 أكتوبر الماضي بعد تزايد حدة الأعراض التي يعانيها من جراء إصابته بفيروس كورونا.

وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة .. وكان أطباء المركز الإسرائيلي أكدوا أن علاج عريقات يشكل "تحديا هائلا كمريض زرع رئة، جهازه المناعي ضعيف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - حوريكي محمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:02
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه
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30
2 - مواطنة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:03
كيف يعقل أن يذهب عند الأعداء لكي يعالجونه !!!؟ لقلة المستشفيات في البلدان العربية المجاورة !؟
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39
3 - intidam Hassan الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:03
سبحان الله العظيم يعالج عند العدو ؟ المهم ان كان الخبر صحيح فنتمنى له الرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون
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28
4 - دوام الحال من المحال الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:04
رحم الله الجميع. هناك خطأ في عمر عريقات فهو اكبر من 65. سنة. فمند ان كنا تلاميذ في الإعدادي ونحن نسمع هذا الاسم في الإعلام وانا الآن اقترب من الستين
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35
5 - mohamed cherif FRANCE الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:05
رغم كل ما يقال عن إسرائيل ،فالرجل لم يجد إلا المستشفى الإسرائيلي ،لا خيار إلا التعايش والسلام في هذه الأرض
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12
6 - strobaji الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:05
إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله الفقيد ألدي يعد من اكبر المفاوضين الفلسطينيين على الساحة الدولية صائب عريقات اسم تداولته باستمرار كبريات الإذاعات الدولية إبان عهد المرحوم ياسر عرفات
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7 - mel الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:05
رحمه الله.
فقده العرب لما فعله لاجل القضية الفلسطينية
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8 - FALAS الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:06
ر حمه الله دافع عن الفلسطنيين ويعالح عند الاسرائلين هكذا حال العرب
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15
9 - رضوان الداودي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:07
ان الله وان اليه راجعون وهبة حياته كلها من اجل تحرير بلده من الاحتلال الله ما ارحمه برحمتك يا رب
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7
10 - عقلاني الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:07
و مات معه سر اللجنة الفلسطينية. يعيش السلام و الأمن، التقارب قريب بين الفلسطينيين و الإسرائليين و تطبيع في الأفق بينهم و بين الدول العربية.
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-4
11 - بارك الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:14
بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم الشعب الفلسطيني و العربي الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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12 - محمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:17
رحمه الله وغفر له وجزاه خيرا عن أعماله....
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