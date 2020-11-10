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الرئيسية | خارج الحدود | لبنان يقرر الإغلاق التام 15 يوما لمواجهة الجائحة

لبنان يقرر الإغلاق التام 15 يوما لمواجهة الجائحة

لبنان يقرر الإغلاق التام 15 يوما لمواجهة الجائحة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:55

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الثلاثاء، الإقفال التام لمدة 15 يوما اعتبارا من السبت المقبل.

وقال دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع:"اتخذنا قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 نونبر، ولغاية يوم الأحد 29 نونبر الحالي ".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن دياب قوله: "إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس".

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد في وقت سابق أن "الوضع المترتب على تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا".

وأشار عون، في مستهل الاجتماع إلى أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتواء فيروس كورونا، وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في علاج المصابين.

وقال: "للتمكن من احتواء الوباء، يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".

وأكد أن "قرار الإقفال الذي سيتخذ، سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".

وبحث المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه اليوم آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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