453 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 453 حالة وفاة و 10339 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 703 آلاف حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 39 ألفا و 202 حالة.

وذكرت أيضا أن 5584 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 530 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".