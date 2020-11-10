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المعارك تدفع آلاف الإثيوبيين نحو التراب السوداني
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 15:46
عبر آلاف الإثيوبين إلى داخل الأراضي السودانية هربا من المعارك الدائرة في إقليم تيغراي الإثويبي، المتاخم لولايتي القضارف وكسلا السودانيتين، وفق ما ذكر مسؤول من الخرطوم.
وقال السر خالد، مدير مكتب معتمدية اللاجئين السودانية في مدينة كسلا الحدودية، ضمن تصريح لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء: "عبر إلى منطقة حمداييت السودانية، بمحاذاة ولاية كسلا، ألفا إثيوبي نقوم بإجراءات حصرهم وتسجيلهم، وفي منطقة اللقدي بمحاذاة ولاية القضارف عبر 500 شخص؛ من بينهم عسكريون".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ملاحظة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:12
سكان دولة إثيوبيا العلمانية يطلبون اللجوء بدولة السودان الإسلامية
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