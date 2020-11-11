رئيس وزراء البحرين الأمير بن سلمان في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنه الديوان الملكي.

وأمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بدءا من يوم غد الخميس.

الديوان الملكي البحريني أعلن أن مراسم دفن رئيس الوزراء، الذي توفي بمستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة، ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.