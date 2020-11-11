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كُتّاب وآراء
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رئيس وزراء البحرين الأمير بن سلمان في ذمة الله
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:30
توفي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنه الديوان الملكي.
وأمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بدءا من يوم غد الخميس.
الديوان الملكي البحريني أعلن أن مراسم دفن رئيس الوزراء، الذي توفي بمستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة، ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - ملاحظ رقم 10 الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:42
رحم الله الشيخ خليفة بن سلمان وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون
2 - مصطفى الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:52
رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
3 - قدور الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:19
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة
صدق الله العظيم
كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة
صدق الله العظيم
4 - أحمد إبراهيم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:40
إنا لله وإنا إليه راجعون.
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ( آل عمران 185)
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ( آل عمران 185)
5 - معلق الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:42
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنها الموت لا تستثني أحدا نسأل الله حسن الخاتمة برحمته وكرمه وعفوه
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