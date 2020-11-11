24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أوربا تذوق السم الذي طبخت (5.00)

  2. "الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية (5.00)

  3. "إقصاء الحركة الانتقالية" يُغضب أساتذة الأمازيغية (5.00)

  4. هندسة المركب الثقافي بالقنيطرة تحظى بجائزة دولية (5.00)

  5. ثروة بلحسن.. الرأسمال الأمازيغي النبيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 432 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

432 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

432 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:55

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 432 حالة وفاة و19.851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في البلاد، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 836.960 إصابة وحصيلة الوفيات إلى 31.593 حالة.

وتماثل 18.616 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس الثلاثاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و369.357 شخصا، مع بقاء 436.010 حالات نشطة في عموم تراب البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.