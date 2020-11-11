432 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 432 حالة وفاة و19.851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في البلاد، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 836.960 إصابة وحصيلة الوفيات إلى 31.593 حالة.

وتماثل 18.616 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس الثلاثاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و369.357 شخصا، مع بقاء 436.010 حالات نشطة في عموم تراب البلاد.