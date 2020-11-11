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الرئيسية | خارج الحدود | مراسيم تشييع رسمية لصائب عريقات في رام الله

مراسيم تشييع رسمية لصائب عريقات في رام الله

مراسيم تشييع رسمية لصائب عريقات في رام الله
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:35

جرت مراسيم تشييع رسمية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قبل نقل الجثمان إلى مدينة أريحا لدفنه هناك.

وشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، في مراسيم التشييع التي جرت بمقر الرئاسة في رام الله، بحضور أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح".

واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان عريقات إلى مقر الرئاسة، وتم عزف النشيد الوطني الفلسطيني، ثم وضع عباس إكليلا من الزهور على الجثمان قبل أن يتم نقله إلى أريحا لأداء صلاة الجنازة عليه وإتمام عملية الدفن.

وتوفى عريقات يوم أمس الثلاثاء عن 65 عاما، بعد أن أعلن في الثامن من شهر أكتوبر الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعانى عريقات من مضاعفات بسبب خضوعه لعملية زراعة رئة، في عام 2017، ما أثر على جهاز المناعة لديه، كما اتضح أنه كان مصابا بعدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا.

وشغل عريقات منذ نحو عقدين منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين، إلى جانب عدة مناصب رسمية في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بينما أعلن عباس الحداد الوطني ثلاثة أيام عقب وفاة عريقات؛ وأكد أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تراجيديا المقاومة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:43
صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين مات في مستشفيات إسرائيل وغير رئتيه في أمريكا أي أن الفضل في استمراه على قيد الحياة كان بفضل من كان يعتبرهم اعداءا .
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-6
2 - kata الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف مات العدو اللذوذ لإسرائيل وفي مستشفى إسرائيلي السأل وهل رعوه حق رعايته؟؟ انها اسراءيل ياسادة شرب من نفس الجرعة التي شرب منها عرفات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين
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