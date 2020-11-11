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جرحى في تفجير مقبرة لغير المسلمين بالسعودية
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:50
أصيب عدد من الأشخاص بجروح، اليوم الأربعا،ء في هجوم بعبوة ناسفة طال مقبرة لغير المسلمين في جدة، غرب السعودية، خلال مراسم إحياء ذكرى "اتفاق الهدنة في 11 نونبر 1918"؛ وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وقالت خارجية باريس، في بيان، "استهدفت المراسيم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة، والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل، باعتداء من خلال عبوة ناسفة أدى الى وقوع عدد من الجرحى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - البوهالي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:02
الله يهدي ما خلق وصافي ، الاسلام دين محبة و اخوية و احترام لباقي الديانات و الاجناس،
2 - مسمار جحا الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:05
العملية وقعت في السعودية و ليس في فرنسا ؟؟ أشم رائحة عملية مدبرة من طرف المخابرات الفرنسية، عائلة زوجة ماكرون الماسونية أغنى عائلة في العالم و جمعت ثروتها عن طريق بيع السلاح و لا يهدا لهم بال حتى يفتعلو حروب لبيع خورداتهم.. ألم يحن الوقت لوقف زحف هؤولاء الماسونيين الذين همه جمع المال على حساب حياة البشرية، لماذا عائلة تتكون من عدد من الافراد تتحكم في العالم بأكمله؟؟
تعليق غير لائق
-15
3 - مواطن من المغرب الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:12
حتى ولو وقع في ذاك الانفجار قتلى من الأجانب فإن لا أحد من الدول الأوروبية يستطيع انتقاد السعودية
4 - يوسف الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:17
باركة من القوالب
واخة ديرو لي درتو بايدن غاضب عليكم هدا عمل استخباراتي الهدف منو كسب ود و استعطاف الدول الغربية.
واخة ديرو لي درتو بايدن غاضب عليكم هدا عمل استخباراتي الهدف منو كسب ود و استعطاف الدول الغربية.
تعليق غير لائق
-11
5 - زكرياء الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:24
نسأل الله الأمن والسلام في جميع بلاد المسليم وآحفظ اللهم بلدنا المغرب، آمين
6 - السلام والرحمة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:24
حتى المقابر لم تسلم من شر الدواحش
7 - فاسي مغترب الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:27
حرام هادشي والله، ولكن مال فرنسا غير كتنقز وهي السبب في إختناق الأوضاع، يجب تحميل المسؤولية لفرنسا و بالضبط للرئيس الفرنسي.
8 - سين الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:37
هل هؤلاء مسلمون؟ نعم هو كذلك. لا تتعجبوا اقرؤوا هذه الآية:( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون.) ( أي مذلولين )سورة التوبة التي نسخت و عوضت كل آيات التهدئة والتسامح بشهادة عموم المفسرين .
9 - مجرد رأي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:46
ما سبب الإعتداء على المقبرة؟
السبب الوحيد هي خطابات العنصرية المحرضة على غير المسلمين؛ وهذا ليس وليد الساعة حتى ولو لم يكن مشكل فلسطين فالعداوة قائمة إلى يوم الدين (عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ، فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» كل هذا ومن بعد ذلك يشتكي المسلمون من إزدراء دينهم.
السبب الوحيد هي خطابات العنصرية المحرضة على غير المسلمين؛ وهذا ليس وليد الساعة حتى ولو لم يكن مشكل فلسطين فالعداوة قائمة إلى يوم الدين (عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ، فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» كل هذا ومن بعد ذلك يشتكي المسلمون من إزدراء دينهم.
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