جرحى في تفجير مقبرة لغير المسلمين بالسعودية

هسبريس ـ مُتابعة

أصيب عدد من الأشخاص بجروح، اليوم الأربعا،ء في هجوم بعبوة ناسفة طال مقبرة لغير المسلمين في جدة، غرب السعودية، خلال مراسم إحياء ذكرى "اتفاق الهدنة في 11 نونبر 1918"؛ وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت خارجية باريس، في بيان، "استهدفت المراسيم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة، والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل، باعتداء من خلال عبوة ناسفة أدى الى وقوع عدد من الجرحى".