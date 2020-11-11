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الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء "وكالة أزمات صحية"
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 14:48
اقترح الإتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنشاء وكالة جديدة مخصصة لضمان امتلاك أوروبا وسائل لمواجهة أزمات صحية في المستقبل، مع تعزيز سلطات المفوضية الأوروبية للتنسيق بعد الانقسام بين الدول الـ27 الأعضاء ضمن التكتل في مواجهة وباء كوفيد-19.
وقالت المفوضة الأوروبية للصحة، ستيلا كيرياكيدس، في مؤتمر صحافي: "في مواجهة حالات الطوارئ الصحية يجب أن ننشر بسرعة وسائل الاستجابة الأكثر تقدما، الطبية وغيرها".
وأضافت: "يجب أن نعرف الابتكارات الطبية الحيوية المناسبة وأن تكون لدينا القدرة على تطوير وتخزين المكونات الأساسية .. لذلك نقترح إنشاء هيئة جديدة".