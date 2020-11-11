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كُتّاب وآراء
روسيا تعلن نجاعة "لقاح الجائحة" بـ92 في المائة
أعلن مطور لقاح روسي ضد "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء، أنه فعال بنسبة 92 في المائة بعد أيام على إعلان "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية تطوير لقاح فعال بنسبة 90 في المائة.
وكما منافسيه، أصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد "غماليا" للأبحاث بيانا أكدا فيه فعالية لقاح "سبوتنيك-في"، الذي بات حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ويشارك فيه 40 ألف متطوع.
وجاء في البيان: "بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بـ"كوفيد-19" موزعة بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والذين تلقوا علاجا وهميا تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92 في المائة للقاح سبوتنيك-في بعد الجرعة الثانية".
وفي حين رفضت روسيا، حتى الآن، كشف معلومات علمية عن اللقاح الذي تباهى به الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مطورو "سبوتنيك-في"، الأربعاء، أن الدراسة ستنشر قريبا "في إحدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء".
وأكد الصندوق السيادي الروسي أنه سيقدم كل المعطيات اللازمة إلى الجهات المنظمة الوطنية في الدول الراغبة في شراء لقاح سبوتنيك-في.
ويحتوي اللقاح على الفيروس الرائج المسؤول عن نزلات البرد يضاف إليه جزء من الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19".
والمنافسة محتدمة لتطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، الذي تفشى في كل دول العالم منذ مطلع العام.
وروسيا مصممة على التقدم على الجميع لتطوير اللقاح، وأعلنت في غشت قبل التجارب السريرية فعالية سبوتنيك-في؛ وهو ما أثار شكوكا في الأوساط العلمية العالمية.
ويأتي إعلان الأربعاء بعد أن أعطت فايزر وبايونتيك أملا هذا الأسبوع بتأكيدها على أن لقاحها فعال بنسبة 90 في المائة؛ لكن أسئلة عديدة لا تزال تطرح حول هذا اللقاح ومدة وقايته من الفيروس والتحديات اللوجستية الناجمة عنه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
Sinovac هو اللقاح المناسب للي كيشربوا أتاي.
واحد يقول 90 الاخر يقول 92
يرد عليه الاول 94
مين يزود!!
روسيا و الصين غير البلابلا الخاوية، كيساينوا فايزر تحط اللقاح باش يديروا كوبي كولي بحال ديما.
فايزر قالت نسبة النجاح و روسيا زادت 2%، تفرشتوا من شحال هادي.
الله يعفو على العرب جميعا
كاتلقى واحد او واحدة في مقابلة كا يخلط كلمة بالعربية كلمة بالدارجة كلمة بالشلحة كلمة بالفرنسية
كوكتيل
إذا كانوا إلى الصين وروسيا فمرحبا بلقاحهما
فالنسبة للقاح فايزر فهو غير صالح لحل مشكلة كورونا بسبب ثمنه 50 دولار للحقنة و كل سنة في حالة نجاحه و مشكلة التخزين ناقص 80 و محدوديته و مضاعفاته على الصحة...
الحاصول لا يمكن إيقاف كورونا خلال سنة 2021 اللهم إن نجح اللقاح الصيني لأنه سيكون رخيص و متاح للجميع.