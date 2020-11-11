روسيا تعلن نجاعة "لقاح الجائحة" بـ92 في المائة

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن مطور لقاح روسي ضد "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء، أنه فعال بنسبة 92 في المائة بعد أيام على إعلان "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية تطوير لقاح فعال بنسبة 90 في المائة.

وكما منافسيه، أصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد "غماليا" للأبحاث بيانا أكدا فيه فعالية لقاح "سبوتنيك-في"، الذي بات حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ويشارك فيه 40 ألف متطوع.

وجاء في البيان: "بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بـ"كوفيد-19" موزعة بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والذين تلقوا علاجا وهميا تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92 في المائة للقاح سبوتنيك-في بعد الجرعة الثانية".

وفي حين رفضت روسيا، حتى الآن، كشف معلومات علمية عن اللقاح الذي تباهى به الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مطورو "سبوتنيك-في"، الأربعاء، أن الدراسة ستنشر قريبا "في إحدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء".

وأكد الصندوق السيادي الروسي أنه سيقدم كل المعطيات اللازمة إلى الجهات المنظمة الوطنية في الدول الراغبة في شراء لقاح سبوتنيك-في.

ويحتوي اللقاح على الفيروس الرائج المسؤول عن نزلات البرد يضاف إليه جزء من الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19".

والمنافسة محتدمة لتطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، الذي تفشى في كل دول العالم منذ مطلع العام.

وروسيا مصممة على التقدم على الجميع لتطوير اللقاح، وأعلنت في غشت قبل التجارب السريرية فعالية سبوتنيك-في؛ وهو ما أثار شكوكا في الأوساط العلمية العالمية.

ويأتي إعلان الأربعاء بعد أن أعطت فايزر وبايونتيك أملا هذا الأسبوع بتأكيدها على أن لقاحها فعال بنسبة 90 في المائة؛ لكن أسئلة عديدة لا تزال تطرح حول هذا اللقاح ومدة وقايته من الفيروس والتحديات اللوجستية الناجمة عنه.