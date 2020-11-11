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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تعلن نجاعة "لقاح الجائحة" بـ92 في المائة

روسيا تعلن نجاعة "لقاح الجائحة" بـ92 في المائة

روسيا تعلن نجاعة "لقاح الجائحة" بـ92 في المائة
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 15:35

أعلن مطور لقاح روسي ضد "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء، أنه فعال بنسبة 92 في المائة بعد أيام على إعلان "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية تطوير لقاح فعال بنسبة 90 في المائة.

وكما منافسيه، أصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد "غماليا" للأبحاث بيانا أكدا فيه فعالية لقاح "سبوتنيك-في"، الذي بات حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ويشارك فيه 40 ألف متطوع.

وجاء في البيان: "بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بـ"كوفيد-19" موزعة بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والذين تلقوا علاجا وهميا تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92 في المائة للقاح سبوتنيك-في بعد الجرعة الثانية".

وفي حين رفضت روسيا، حتى الآن، كشف معلومات علمية عن اللقاح الذي تباهى به الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مطورو "سبوتنيك-في"، الأربعاء، أن الدراسة ستنشر قريبا "في إحدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء".

وأكد الصندوق السيادي الروسي أنه سيقدم كل المعطيات اللازمة إلى الجهات المنظمة الوطنية في الدول الراغبة في شراء لقاح سبوتنيك-في.

ويحتوي اللقاح على الفيروس الرائج المسؤول عن نزلات البرد يضاف إليه جزء من الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19".

والمنافسة محتدمة لتطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، الذي تفشى في كل دول العالم منذ مطلع العام.

وروسيا مصممة على التقدم على الجميع لتطوير اللقاح، وأعلنت في غشت قبل التجارب السريرية فعالية سبوتنيك-في؛ وهو ما أثار شكوكا في الأوساط العلمية العالمية.

ويأتي إعلان الأربعاء بعد أن أعطت فايزر وبايونتيك أملا هذا الأسبوع بتأكيدها على أن لقاحها فعال بنسبة 90 في المائة؛ لكن أسئلة عديدة لا تزال تطرح حول هذا اللقاح ومدة وقايته من الفيروس والتحديات اللوجستية الناجمة عنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - النقد الذاتي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 15:47
وهل هؤلاء الأربعين ألفا من المتطوعين يشربون الشاي ام الفودكا حتى نعرف اي صنف من البشر سيصلح له ذاك اللقاح
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11
2 - عبده الأربعاء 11 نونبر 2020 - 15:48
ودول البترودولار تتفرج وتنتظر لتؤدي الفاتورة.
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33
3 - رضوانلعلالي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 15:50
دبى جميع الدول العالم الثالت فأران تجارب ومنهم الدول العربية هاد القاح منجربوه حتى يجربوه فيهم لهاذا انا مغديش نديرو ولو نمشي نحارب البوليزاريو هاديك الساع لمت نموت شهيد اما بهاد القاح اني اموت منتحر
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15
4 - البوهالي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 15:56
نجاعته ونجاحته ظاهر في المآت من الوفيات عندكم..... بالله عليكم على من تضحكون ؟؟؟؟
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8
5 - ىشوبي حسن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 15:59
92*/* علاش لا؟ بعد 90 */* ديال فايزر - اين هي الحقيقة حين نعلم ان نسبة فعالية لقاحات الانفلونزا لا تتجاوز 40*/* او 45 */*- ازمة كوفيد-19 انكشفت و صارت مضحكة و تراجيديا في وقت واحد- و الشعوب لم تعد تفهم: افتحوا هذه المتاجر/سدو هذه المتاجر و هي تبيع نفس الشيئ مثل الكتب- ديرو لماسك/لا ما ديروش لماسك- اه اه هيه الشباب فوق 18 يديرو لماسك و الصغار تحت 11 عام لا ما يديروش لماسك لانهم لا يصابون بالفيروس الخ - لم نعد نفهم وزة في هذه الازمة العالمية الغريبة العجيبة و كل مرة يأتون بالجديد -مثلا الفيروس ما بقاش هو هو ديال مارس و مايو- الفيروس تبدل و لا لقاح ضده- عجيب هذ الفيروس كاي يدربلي كولشي...
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14
6 - سبوتنيك "والو" الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:01
انا أشك أنهم توصلوا إلى لقاح ضد هذه الجائحة. لأن أعداد الوفيات والإصابات الجديدة في إرتفاع مستمر منذ أن أعلنت روسيا أنها بدأت بتلقيح مواطنيها ضد هذا الوباء الخطير.
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5
7 - أتاي بالنعناع الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:02
1 - النقد الذاتي
Sinovac هو اللقاح المناسب للي كيشربوا أتاي.
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-5
8 - أحمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:03
أمريكا وروسيا يتسارعان علنيا وفي وسائل الإعلام من لقاحه الأقوى والصين لا يسمع لها ضجيج لأنها واثقة من نفسها ومن لقاحها...الضق والسكات.والحمد لله المغرب دهب في إتجاه اللقاح الصيني.وسيصبح المغرب من الأوائل.و منتجا للقاح وتزويد إفريقيا.كم أنت كبير يا طني....(شكرا جلالة الملك)
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6
9 - key West الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:10
le vaccin americain 90% et aujourdhui le russe 92 ?
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6
10 - au commentaire 2 الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:13
les pays petrodollars ont comme meme le dollar pour payer la facture et ton pays qui nage dans les credits avec quoi il va payer.
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8
11 - عبدو الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:15
ديرو الدلالة
واحد يقول 90 الاخر يقول 92
يرد عليه الاول 94
مين يزود!!
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9
12 - stan الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:21
ياك روسيا قالوا اللقاح واجد، و غدي يبداو يلقحوا الناس ديالهوم ف شهر 10، دابا مازالين عاد فالتجارب السريرية.
روسيا و الصين غير البلابلا الخاوية، كيساينوا فايزر تحط اللقاح باش يديروا كوبي كولي بحال ديما.
فايزر قالت نسبة النجاح و روسيا زادت 2%، تفرشتوا من شحال هادي.
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13 - عبيد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:36
quand même ماشي comme même
الله يعفو على العرب جميعا
كاتلقى واحد او واحدة في مقابلة كا يخلط كلمة بالعربية كلمة بالدارجة كلمة بالشلحة كلمة بالفرنسية
كوكتيل
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14 - مواطن من المغرب الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:40
سؤال إلى كل قراء هيسبريس. المسؤولون عندنا عندما يسافرون للعلاج. هل يسافرون إلى روسيا والصين أم إلى أمريكا وأوروبا.؟؟
إذا كانوا إلى الصين وروسيا فمرحبا بلقاحهما
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15 - O.m. الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:43
لمادا لا أحد يتكلم عن الدواء الإسرائيلي ضد كورونا و أنتجته شركة إيلي ليلي و أخد الرخصة لإستعماله في أمريكا مند مدة. فشركة فايزر و بيونتيك و سانوفي و إيلي ليلي و شركة صينية يعملون معا لإنتاج لقاح.
فالنسبة للقاح فايزر فهو غير صالح لحل مشكلة كورونا بسبب ثمنه 50 دولار للحقنة و كل سنة في حالة نجاحه و مشكلة التخزين ناقص 80 و محدوديته و مضاعفاته على الصحة...
الحاصول لا يمكن إيقاف كورونا خلال سنة 2021 اللهم إن نجح اللقاح الصيني لأنه سيكون رخيص و متاح للجميع.
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