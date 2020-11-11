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الرئيسية | خارج الحدود | عدد إصابات "كوفيد 19" يتخطى المليون في إيطاليا

عدد إصابات "كوفيد 19" يتخطى المليون في إيطاليا

عدد إصابات "كوفيد 19" يتخطى المليون في إيطاليا
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 19:28

تخطى عدد الإصابات المثبتة بكوفيد-19 مليون إصابة في إيطاليا الأربعاء.

وتوفي نحو 43 ألف شخص منذ بداية تفشي الوباء حسب أرقام رسمية.

وسجّلت إيطاليا التي كانت أول دولة أوروبية يتفشى فيها الفيروس الربيع الماضي، 33 ألف إصابة في 24 ساعة، لتسجل 1.028.424 إصابة.

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