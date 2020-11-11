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الرئيسية | خارج الحدود | ملك البحرين يكلّف نجله لرئاسة مجلس الوزراء

ملك البحرين يكلّف نجله لرئاسة مجلس الوزراء

ملك البحرين يكلّف نجله لرئاسة مجلس الوزراء
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 21:20

كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة نجله ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي بقي رئيسا لحكومة المملكة الخليجية طوال 49 عاما.

وجاء في قرار ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن عاهل البلاد قرّر "تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء".

وينتمي رئيس الحكومة المكلّف (51 عاما) إلى جيل جديد من قادة الخليج الذين تلقّوا تعليما في الغرب وحاولوا بناء جسور مع المعارضة.

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