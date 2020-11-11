أوروبا تتوقع توزيع لقاحات كورونا بداية 2021

هسبريس- أ.ف.ب

في سيناريو "متفائل"، قد يبدأ الاتحاد الأوروبي "في الفصل الأول من 2021 "توزيع أول لقاحات ضد "كوفيد-19" الذي يستمر في التفشي في كافة أنحاء العالم.

وأعلنت أندريا أمون، مديرة الوكالة الأوروبية المكلفة بالأوبئة، في حديث إلى وكالة فرانس برس الأربعاء، أن الوضع على جبهة الوباء في أوروبا "مقلق للغاية" و"جميع مؤشراتنا تذهب في الاتجاه السيء"، داعية الأوروبيين إلى احترام القيود المفروضة "مهما كانت صعبة".

وحذرت من أنه في الوضع الحالي "قد يستلزم خفض عدد الحالات وقتا أكبر" مما كان عليه خلال الموجة الأولى من الإصابات في مارس وأبريل. وتابعت بأن السبيل إلى أولى اللقاحات الأوروبية ما يزال طويلا وغير مؤكد، وقد "يستغرق بضعة أشهر".

وأكدت ردا على سؤال حول التاريخ المتوقع لأول اللقاحات في أوروبا أنه "إذا كنا متفائلين، الفصل الأول من العام المقبل، لكنني لا أستطيع أن أكون أكثر دقة".

وقالت أمون: "بالطبع إعلان فايزر واعد جدا. إنه بيان صحافي وليس تقييم نظراء، بالتالي علينا انتظار الرأي النهائي".

وكان مصدر أوروبي أعلن لفرانس برس، الثلاثاء، أن إجازة استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي قد تتم "مطلع 2021" بعد إعلان فايزر الأميركية وبايونتيك الألمانية عن أن فعالية لقاحهما جاءت بنسبة 90%، ما أعاد إحياء الأمل بوقف تفشي الفيروس.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها وافقت على عقد مع فايزر وبايونتيك يتيح لها شراء 300 مليون جرعة لقاح.

وكانت أبرمت ثلاثة اتفاقات أخرى مع "أسترازينيكا" السويدية-البريطانية، و"جونسون أند جونسون" الأميركية (حتى 400 مليون جرعة من كل مجموعة)، و"سانوفي-جي اس كاي" الفرنسية-البريطانية (حتى 300 مليون جرعة).

وحدة صحية

وحذرت المديرة العامة للنبك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن النهوض الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون "غير مستقر" حتى مع وجود لقاح.

وفي حين تسعى دول الاتحاد إلى مواجهة انتشار الفيروس، كل على طريقتها، كشفت بروكسل، الأربعاء، مشروعها للـ"وحدة الصحية" لإعطاء الاتحاد الوسائل لمواجهة أزمات صحية مستقبلية من خلال إنشاء وكالة جديدة واسعة الصلاحيات.

وأعلنت مفوضة الصحة الأوروبية، ستيلا كيرياكيدس، أن المؤسسة الجديدة "ثورة كاملة في استعداداتنا الاستراتيجية وقدرتنا على استباق التهديدات وتعزيز رد الفعل الأوروبي المشترك".

لكنها لن ترى النور قبل العام 2023.