رابطة العالم الإسلامي: اعتداء جدة" جبان ومعزول

هسبريس من الرباط

أعلنت رابطة العالم الإسلامي إدانتها حادث الاعتداء الذي وقع أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، ونتجت عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي إصابتين طفيفتين.

وأكدت الرابطة، في بيان صادر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن "هذا الاعتداء الجبان والمعزول لا يُمثل إلا نفسه، ولا يصدر إلا عن مجرم حاقد".

وختم العيسى البيان بالتعبير عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل.