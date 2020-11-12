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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق نار يستهدف السفارة السعودية في هولندا

إطلاق نار يستهدف السفارة السعودية في هولندا

إطلاق نار يستهدف السفارة السعودية في هولندا
حسن الركاز من هولندا
الخميس 12 نونبر 2020 - 10:35

تعرّض مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بهولندا، اليوم الخميس، لإطلاق نار دون أن يسفر الحادث عن ضحايا في الأرواح.

وحسب قصاصات وسائل الإعلام الهولندية فإن السفارة السعودية بلاهاي تعرّضت لعشرين طلقة نارية، ولم تتمكن الشرطة الهولندية من التعرف على المهاجمين إلى حد الآن.

وذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن الشرطة تلّقت رسالة في وقت سابق، اليوم أيضا، تفيد بحدوث إطلاق نار على المبنى الدبلوماسي.

وتظهر آثار الرصاص على نوافذ سفارة المملكة العربية السعودية بعد الحادث، ولا تزال عناصر الشرطة تحقق في الموضوع.

جدير بالذكر أن الحادث يأتي بعد يوم واحد من تعرّض مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، لهجوم خلّف جرحى.

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