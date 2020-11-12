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الرئيسية | خارج الحدود | 439 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

439 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

439 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 12 نونبر 2020 - 12:50

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 439 حالة وفاة و21.608 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 858.568 إصابة، ووصل مجموع الوفيات 32.032 حالة.

من جهة أخرى ووفق البيانات الرسمية نفسها؛ تماثل 18.811 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 388.168 شخصا.

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