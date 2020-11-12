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الرئيسية | خارج الحدود | مجموعة متمردين تعدم جنودا من الجيش الإثيوبي

مجموعة متمردين تعدم جنودا من الجيش الإثيوبي

مجموعة متمردين تعدم جنودا من الجيش الإثيوبي
هسبريس ـ د.ب.أ
الخميس 12 نونبر 2020 - 15:42

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس ،إن "جبهة تحرير شعب تيجراي" نفذت عمليات إعدام بحق جنود الحكومة في شمال البلاد.

وأضاف أن الجيش استعاد السيطرة على بلدة شيري في منطقة تيجراي، وعثر على جثث لجنود كانوا مقيدين وجرى إعدامهم، مضيفا أن هذه القسوة تدمي القلب.

ولم يقدم آبي، الذي كان يتحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتفاصيل حول عدد القتلى.

من ناحية أخرى، صوت برلمان إثيوبيا لصالح إلغاء الحصانة الممنوحة لـ 39 مسؤولا في تيجراي؛ وعلى الرغم من اعتبارها حركة متمردة فإن جبهة تحرير شعب تيجراي تعد الحزب الحاكم للمنطقة.

وصوت النواب لصالح إلغاء الحصانة الممنوحة لسياسيين من بينهم رئيس الإقليم، ديبريتسيون جيبرمايكل، بسبب "حمل السلاح و مهاجمة الجيش الاتحادي وارتكاب جرائم أخرى".

وقد أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي عن القلق إزاء وقوع إثيوبيا في حرب أهلية، عقب أن أصدر آبي الأسبوع الماضي أوامره بفرض حظر تجوال وإرسال جنود لمواجهة ثورة جبهة تحرير شعب تيجراي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زهير الخميس 12 نونبر 2020 - 16:05
ذكاء الحسن التاني يتجلى في هذه النقطة ، انه حصل على الارض اولا ، و لو يحرب طويلة ، و بعد ان اضمنها بيدنا ، عندها نتفاوض ، تخيل لو ترك المغرب البوليساريو هي من تحكم و دخلنا في شد و جذب ، لرأينا اكثى من هذا ربما قواعد روسية على الحدود . و عندها اقرأ السلام على الصحراء . الحسن التاني رغم سلبياته لكن كان جد حكيم في الصحراء ، ايثوبيا تشرب من كأس العلقم الذي جنبنا اياه الحسن التاني و تضحيات الجيش ،
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13
2 - امغار الخميس 12 نونبر 2020 - 16:44
أشم والله اعلم رائحة عمو السيسي وأصدقائه
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3
3 - قارون الخميس 12 نونبر 2020 - 17:07
إثيوبيا تشرب من كأس السم اللذي حضرته للمغرب برشوة من الجزائر .
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