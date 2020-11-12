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فاوتشي: تطوير اللقاحات سينهي أمد جائحة كورونا

فاوتشي: تطوير اللقاحات سينهي أمد جائحة كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 12 نونبر 2020 - 16:29

قال أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة اليوم الخميس، إن مرض كوفيد-19 لن يستمر كجائحة "لمدة طويلة للغاية"، بفضل التقدم السريع في تطور اللقاحات.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية والحساسية في حدث نظمه معهد تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث، إن فيروس كورونا المستجد قد يظل على الرغم من ذلك وباء لمدة طويلة.

جاءت تصريحات فاوتشي بعدما أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية في وقت سابق هذا الأسبوع أن اللقاح الذي تعملان على تطويره فعال بنسبة بلغت أكثر من 90 بالمئة، وفقا لبيانات أولية لدراسة موسعة.

كما من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج تجربة مشابهة للقاح تطوره شركة مودرنا الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - س- ح-ل الخميس 12 نونبر 2020 - 17:09
الصين اكثر تطورا في الميدان و تجاوزت امريكا بسنين في جميع الميادين و اما تفوقها على اوربا في علم الفيروسات فيصل الى 10 سنوات ما عدى ربما المانيا - و الله اعلم - هذا ما يقال بصفة موضوعية
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