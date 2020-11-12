24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادثة سير مروعة
- العلمي: المغرب يصنع أجهزة التنفس الاصطناعي وأسِرّة الإنعاش
- استدعاء النصيري للمنتخب يثير استياء إشبيلية
- مهدي بنعطية يميط اللثام عن مستقبله في الملاعب
- عصارة "نفايات مديونة" تستنفر جماعة البيضاء
بين "اللاسلم واللاحرب" .. قضية الصحراء المغربية أمام منعطف حاسم (5.00)
الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات" (5.00)
- لجنة من "الأحرار" تتابع قضية الصحراء المغربية - (113)
- حكومة موريتانيا تحاول التوسّط لإنهاء فوضى البوليساريو بالكركرات - (105)
- رصيف الصحافة: شركات ولوبيات تحتكر سوق "بيع الهواء للمغاربة" - (104)
- مغاربة يُلصقون لقاح كورونا بـ"المؤامرة" .. تجسس وتحولات جينية - (80)
- جنوب إفريقيا تدعو إلى "هدوء في معبر الكركرات" - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فاوتشي: تطوير اللقاحات سينهي أمد جائحة كورونا
قال أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة اليوم الخميس، إن مرض كوفيد-19 لن يستمر كجائحة "لمدة طويلة للغاية"، بفضل التقدم السريع في تطور اللقاحات.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية والحساسية في حدث نظمه معهد تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث، إن فيروس كورونا المستجد قد يظل على الرغم من ذلك وباء لمدة طويلة.
جاءت تصريحات فاوتشي بعدما أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية في وقت سابق هذا الأسبوع أن اللقاح الذي تعملان على تطويره فعال بنسبة بلغت أكثر من 90 بالمئة، وفقا لبيانات أولية لدراسة موسعة.
كما من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج تجربة مشابهة للقاح تطوره شركة مودرنا الأمريكية.