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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة الصحة تخشى عواقب احتكار لقاح كورونا

منظمة الصحة تخشى عواقب احتكار لقاح كورونا

منظمة الصحة تخشى عواقب احتكار لقاح كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 12 نونبر 2020 - 19:30

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن الحصول العادل في جميع أنحاء العالم على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "هو في مصلحة كل بلد".

وقال تيدروس في منتدى باريس للسلام، إن احتكار دول بعينها لقاح كورونا سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرها، محذرا من أنه إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح"، فإن الفيروس سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم".

وأضاف تيدروس أن "بعض البلدان تشتري المزيد من اللقاحات مقدما، بكميات تزيد عن ضعف حجم سكانها، مما يعرض للخطر إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لبلدان أخرى.

وأوضح تيدروس أن مبادرة منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول إلى اختبارات " كوفيد - 19 "، وعلاجاتها ولقاحاتها فى جميع أنحاء العالم، بها فجوة تمويلية تبلغ 28.5 مليار دولار منها 4.5 مليار" مطلوبة بشكل عاجل للحفاظ على قوة الدفع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور1 الخميس 12 نونبر 2020 - 19:38
السلام عليكم
على المغاربة أن يعرفوا أن التلقيح أي تلقيح ما هو إلا مساعد على تقوية المناعة لاكنه لا يضمن القضاء على الفيروس، الدي هو أصلا ضعيف، كما ان فترة تجربته قصيرة جدا للتأكد من أن هناك ليست أعراض خطيرة للفيروس.
الدولة عليها أيضا أن تجعل التلقيح اختياري، من أراد التلقيح فله دالك، و من أراد التعليم عن بعد له و لأبنائه فله دالك، و من أراد الحجر فليحجر على نفسه في بيته.
الفيروس باق معنا إلى الأبد نعم للأبد، لاكننا يمكننا أن ننتصر عليه بالإرادة أولا، و بممارسة الرياضة و الإيمان بالقدر، و تجنب كل ما يعكر العقل و أخبار كوفيد التي تقتل الرغبة في الحياة.
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2 - zoro الخميس 12 نونبر 2020 - 19:43
مرحبا قرار في المستوى و المطلوب من منظمة الصحة ان يكون تمن اللقاح مناسب و رمزي ليستفيد منه الدول الفقيرة
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3 - amad lâafritt الخميس 12 نونبر 2020 - 19:45
الشركات الامبريالية هي الخبيرة في الاحتكار و التلاعب منذ القديم بل هي من وراء الحروب في افريقيا و الشرق الاوسط- من شن حرب الافيون؟ شنوا حروب الافيون لكي يسمحوا بتخذير الصينيين هكذا بلا حياء و يتكلمون عن الديموقراطية و حرية التعبير و حقوق الانسان و حقوق المثليين و الجنس الثالث و مع ذلك لا يهتز لهم اي شعرة حين تخبرهم بابادة شعوب و قتل بافتك الاسلحة المحرنة 2 مليون عراقي من اطفال و شيوخ و نساء لا ناقة و لا جمل لهم في اي قرار... و لقاحهم في الهند الذي تبين انه يحتوي جينا مانع للحمل هو اكبر دليل - و لهذا وجب الحدر و استيراد اللقاح اليصيني الذي يلقح به اليوم الصينييون من جيش و مدرسين و عاملين في الصحة و الامن...
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4 - المكاوي مول الضاصيا الخميس 12 نونبر 2020 - 19:52
لي ما دار فلوس مع هاد كورونا.. عمرو يحلم يديرهم من بعد
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