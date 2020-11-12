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كُتّاب وآراء
منظمة الصحة تخشى عواقب احتكار لقاح كورونا
أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن الحصول العادل في جميع أنحاء العالم على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "هو في مصلحة كل بلد".
وقال تيدروس في منتدى باريس للسلام، إن احتكار دول بعينها لقاح كورونا سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرها، محذرا من أنه إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح"، فإن الفيروس سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم".
وأضاف تيدروس أن "بعض البلدان تشتري المزيد من اللقاحات مقدما، بكميات تزيد عن ضعف حجم سكانها، مما يعرض للخطر إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لبلدان أخرى.
وأوضح تيدروس أن مبادرة منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول إلى اختبارات " كوفيد - 19 "، وعلاجاتها ولقاحاتها فى جميع أنحاء العالم، بها فجوة تمويلية تبلغ 28.5 مليار دولار منها 4.5 مليار" مطلوبة بشكل عاجل للحفاظ على قوة الدفع".
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تعليقات الزوّار (4)
على المغاربة أن يعرفوا أن التلقيح أي تلقيح ما هو إلا مساعد على تقوية المناعة لاكنه لا يضمن القضاء على الفيروس، الدي هو أصلا ضعيف، كما ان فترة تجربته قصيرة جدا للتأكد من أن هناك ليست أعراض خطيرة للفيروس.
الدولة عليها أيضا أن تجعل التلقيح اختياري، من أراد التلقيح فله دالك، و من أراد التعليم عن بعد له و لأبنائه فله دالك، و من أراد الحجر فليحجر على نفسه في بيته.
الفيروس باق معنا إلى الأبد نعم للأبد، لاكننا يمكننا أن ننتصر عليه بالإرادة أولا، و بممارسة الرياضة و الإيمان بالقدر، و تجنب كل ما يعكر العقل و أخبار كوفيد التي تقتل الرغبة في الحياة.