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الرئيسية | خارج الحدود | تنظيم "داعش" يتبنّى الاعتداء على مقبرة في جدة

تنظيم "داعش" يتبنّى الاعتداء على مقبرة في جدة

تنظيم "داعش" يتبنّى الاعتداء على مقبرة في جدة
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 12 نونبر 2020 - 20:24

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الخميس، الاعتداء بعبوة ناسفة على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية أوقع جريحين خلال إحياء دبلوماسيين أوروبيين ذكرى اتفاق الهدنة الموقع في 11 نونبر 1918.

ونقلت وكالة أعماق الدعائية التابعة للتنظيم الإرهابي عما وصفته بـ"مصادر أمنية" أنّ "الهجوم استهدف بالدرجة الأولى القنصل الفرنسي الذي حضر الاحتفال على خلفية إصرار حكومة بلاده على نشر الرسوم المسيئة لرسول الله"، إضافة إلى دبلوماسيين آخرين يمثلون دولاً من التحالف الدولي ضد التنظيم الجهادي.

وفي بيان أصدره ونشرته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام، قال التنظيم إنّ "مفرزة أمنية من جنود الخلافة" وضعت العبوة الناسفة في مقبرة الخواجات". وأوضح أنه نفذ الهجوم "نصرة لرسول الله".

وهذا الاعتداء هو الثاني في جدة بعد هجوم في 29 أكتوبر استهدف حارس أمن في القنصلية الفرنسية.

ووقع الهجومان بعد سلسلة اعتداءات نفذها إسلاميون متطرفون في فرنسا والنمسا على خلفية نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجهة إدراج نشر الرسوم في إطار حرية التعبير في فرنسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - نبيل عدنان الخميس 12 نونبر 2020 - 20:50
ينصرون رسول الله بالتهجم على قبور الموتى...
هكذا تكون الشجاعة وإلا فلا....
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2 - م روان الخميس 12 نونبر 2020 - 20:54
داعش شدد عليها الخناق فالتجات الى المقابر لتنفد جرائمها وهذا يدل على ارتباك وجبن هذه العصابة .
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3 - مغربي الخميس 12 نونبر 2020 - 21:00
هاد التنظيم الداعشي المتوحش هم اعداء البشرية كافة جبناء فاشلون في حياتهم لذلك يلتجؤون إلى الإنتقام بطريقة وحشية اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واحفظ جميع الناس من شرورهم.يجب على دول العالم أن تتعاون بعضها للحد من الإرهاب، الإرهاب ليس له دين بل هو جريمة عظيمة يتحملها الأشخاص الذين يرتكبونها ولا تنسب إلى أي دين اوشعب من شعوب العالم.
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4 - Ahmed الخميس 12 نونبر 2020 - 21:03
الله ينعلها تربية تربية الجهل والعداء والكراهية والحقد لغير المسلم .
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5 - حميدو الخميس 12 نونبر 2020 - 21:08
لا يجب أن نطلق على هؤلاء الإرهابيين اسم الدولة الإسلامية
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6 - محب للمغرب الخميس 12 نونبر 2020 - 21:20
والراعي الرسمي لهم هم بنو أخونج الذي شعارهم ( وأعدو ) داعش ماهوا الا فرع وذراع من اذرعهم .
أسأل الله عز وجل ان يرد كيد الاخوان المتأسلمون في نحرهم ولا تبقي منهم أحدا
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7 - لسنا اغبياء الخميس 12 نونبر 2020 - 21:29
ادا ربطت بين الاحدات "الارهابية" في فرنسا وباقي العالم والتي تنسب للمسلمين وحدهم فستستنتج ان هناك اصحاب مصالح من وراء هده السيناريوهات فالبعض يريد ربح اصوات العنصريين في الانتخابات والبعض يريد تصفية معارضيه بتهمة الارهاب.
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8 - إلى حميدو الخميس 12 نونبر 2020 - 21:36
إلى حميدو.وماذا نسميها إذن دولة مريخية.يعني مواطنوها من المريخ.مادلم مواطنوها يسمون أنفسهم إسلاميين ويتبعون ما يتبعه معظم الإسلاميين فبالطبع هي دولة إسلامية أم تريد أن تتنكر لهويتك
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9 - حمادي الخميس 12 نونبر 2020 - 21:40
من لا يعرف كيف آقتتل الصحابه فيما بينهم وماحدث بينهم من غيض حتى
زاد الفيض' لا يحق له آن يربط حياتنا
بآموات هو يرى آنهم اهل سلف صالح.
، لذا من يقرأ التاريخ الإسلامي والخلفاء وأفعالهم وما كان يحدث ويجول في تلك الأزمنة سيجد عجب العجاب وسيجد ما يندى له الجبين وما يشيب منه رأس طفل.
والغريب
ياتيك شخص مسكين وجاهل لا يعرف شيء عن تاريخه سوا فيلم الرسالة ويقول لك نريد دولة خلافة والعلمانية كفر وزندقة!
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