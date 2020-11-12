تنظيم "داعش" يتبنّى الاعتداء على مقبرة في جدة

هسبريس - أ.ف.ب

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الخميس، الاعتداء بعبوة ناسفة على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية أوقع جريحين خلال إحياء دبلوماسيين أوروبيين ذكرى اتفاق الهدنة الموقع في 11 نونبر 1918.

ونقلت وكالة أعماق الدعائية التابعة للتنظيم الإرهابي عما وصفته بـ"مصادر أمنية" أنّ "الهجوم استهدف بالدرجة الأولى القنصل الفرنسي الذي حضر الاحتفال على خلفية إصرار حكومة بلاده على نشر الرسوم المسيئة لرسول الله"، إضافة إلى دبلوماسيين آخرين يمثلون دولاً من التحالف الدولي ضد التنظيم الجهادي.

وفي بيان أصدره ونشرته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام، قال التنظيم إنّ "مفرزة أمنية من جنود الخلافة" وضعت العبوة الناسفة في مقبرة الخواجات". وأوضح أنه نفذ الهجوم "نصرة لرسول الله".

وهذا الاعتداء هو الثاني في جدة بعد هجوم في 29 أكتوبر استهدف حارس أمن في القنصلية الفرنسية.

ووقع الهجومان بعد سلسلة اعتداءات نفذها إسلاميون متطرفون في فرنسا والنمسا على خلفية نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجهة إدراج نشر الرسوم في إطار حرية التعبير في فرنسا.