مناقشات ملف الذاكرة تستثني "الحركي" بالجزائر

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن الخبير الجزائري عبد المجيد شيخي، المكلّف بالعمل على ملفّ الذاكرة مع المؤرّخ الفرنسي بنجامان ستورا، أنّ ملف "الحركي" سيكون مستثنى من المناقشات مع الجانب الفرنسي، وذلك في حوار أجراه مع مجلّة الجيش.

وقال شيخي في المقابلة التي نشرتها المجلة الشهريّة في عددها الصادر في نوفمبر، إنّ "المشهد الفرنسي هو شأن فرنسيّ داخلي لا يعنينا، ولكن بالنسبة لنا الرؤية واضحة وتصوّرنا لا تعتريه أيّ ضبابيّة".

وأضاف: "نشير في هذا السياق إلى أنّ هناك ملفّات غير قابلة للنقاش، كموضوع الحركي، لأنّ ذهابهم إلى فرنسا كان بمحض إرادتهم".

و"الحركيون" هم المقاتلون السابقون-نحو 200 ألف رجل-الذين تم تجنيدهم للقتال إلى جانب الجيش الفرنسي أثناء حرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962) بين جبهة التحرير الوطني وفرنسا.

في نهاية هذه الحرب، التي اتسمت بالفظائع والتعذيب وخلفت صدمة في المجتمعين الجزائري والفرنسي، تخلت فرنسا عن الحركيين-المتحدرين غالبًا من أوساط ريفية ومتواضعة-وقُتل العديد منهم في مذابح انتقامية في الجزائر.

وتابع شيخي: "إذن، على الفرنسيّين إصلاح ذات بينهم والتّصالح مع تاريخهم، وما حصل أثناء الحقبة الاستعماريّة لا يمكن نسيانه ولا يمكن أن يطلب أحد منّا نسيان أو غضّ الطرف عمّا ارتُكِب من مجازر في حقّ الجزائريّين. إذن، ننتظر ماذا سيُقدّمه الطرف الفرنسي من تصوّر لموضوع الذاكرة".

وأشار إلى أنّ هناك ملفّات أخرى فُتِحت بالفعل أو سيتمّ التطرّق إليها مع الجانب الفرنسي، بينها التجارب النوويّة في الصحراء وملفّ المجاهدين المفقودين أثناء الثورة. وقال: "هناك أيضًا ملفّات قد تُفتح، على غرار الملفّ المتعلّق بحرب الإبادة كالجرائم التي راح ضحيّتها جزائريّون بصفة جماعيّة، علاوةً على موضوع التُحف ذات التراث الثقافي المسلوبة".