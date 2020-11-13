الانفصاليون يروجون لصورة كاذبة حول الكركرات

هسبريس من الرباط

يبدو أن جبهة البوليساريو الانفصالية فقدت صوابها بعد التدخل العسكري المغربي الناجح لإعادة فتح معبر الكركرات؛ إذ تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي لأخبار وهمية حول سقوط جرحى في صفوف القوات المسلحة الملكية.

وتداول نشطاء جبهة البوليساريو خبرا كاذبا مرفقا بصورة تزعم "قيام مروحية تابعة للجيش المغربي بعملية إجلاء الجرحى"، علماً أن الصورة المرفقة بالخبر المزعوم تعود إلى شهر أبريل من سنة 2015 خلال عملية تدخل مروحية الدرك الملكي في واقعة البحث عن سقوط سائحين إسبانيين بالمغرب من مرتفعات الأطلس.

وذكر منتدى" فورساتين" لدعم أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية المغربية، أن قيادة البوليساريو وأبواقها الإعلامية ومنابرها تتداول معلومات مغلوطة وكاذبة وعارية من الصحة عن حقيقة الوضع بمنطقة الگرگرات.

وأوضح المنتدى أنه "بعد تدخل القوات المغربية لتأمين معبر الگرگرات وتسهيل حركة المرور، دون الإضرار بالمدنيين عموما، ودون الاقتراب من البلطجية بالمنطقة، بل والتدخل بما يكفل سلامتهم، أثناء ذلك، لوحظ قيام البلطجية بحرق مخيمهم وما يحتويه من معدات، واقتراب سيارات عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو، وتم نقلهم على متنها".

وكانت مصادر هسبريس من عين المكان كشفت أن قوات المينورسو قامت بتوثيق هذه العملية الكاملة، التي تحاول من خلالها جبهة البوليساريو إلصاق التهمة بالجيش المغربي.