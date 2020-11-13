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كُتّاب وآراء
روسيا تحث المغرب والبوليساريو على "ضبط النفس"
في الوقت الذي تستمر فيه دولة الجزائر في عدم إبداء موقف رسمي بشأن الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الكركرات الفاصلة بين الحدود المغربية الموريتانية، خرجت وزارة الشؤون الخارجية الروسية معلنة موقفها الرسمي بشأن التطورات الاخيرة.
وقالت الدبلوماسية الروسية إنها لاحظت التوتر المتزايد في الشريط العازل في الكركرات؛ وهي بلدة قريبة من الحدود الموريتانية في منطقة تقع تحت مسؤولية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو).
وأضاف البلاغ، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المتظاهرين المحليين قاموا بعرقلة حركة المرور عبر نقطة العبور خلال الأيام القليلة الماضية.
وحثت الخارجية الروسية، من خلال البلاغ ذاته، الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة، والامتثال الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار.
كما أشار البلاغ إلى أن "نهج روسيا المبدئي الثابت تجاه النزاع في الصحراء هو السلام العادل والدائم الذي يمكن تحقيقه حصريًا بالوسائل السياسية القائمة على القانون الدولي، وقبل كل شيء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك في إطار الإجراءات التي تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه".
ودعت الخارجية الروسية إلى استئناف المحادثات المباشرة بين المغرب و"البوليساريو" في أقرب وقت ممكن ومضاعفة الجهود لتعزيز التسوية، ولا سيما تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض ولضمان سلامة عناصر بعثة المينورسو ودعم عملية فعالة.
وختمت بلاغها بالتأكيد على أنها "ستواصل استخدام اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية للترويج لحل مقبول من الطرفين لهذه المشكلة المتكررة".
يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.
وأوضحت القيادة ذاتها أن "هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور".
كما شدد الجيش المغربي على أن هذه العملية غير الهجومية وبدون أية نية قتالية تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة، التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
المجد لقواتنا المسلحة و ديما المغرب.
لا يمكن لأي بلد دكتاتوري مثل روسيا او غيرها ان يعطي الدروس للمغرب ... المغرب يدافع عن ارضه و له صلاحية فعل اي شيء من اجل وحدته ...
يا روسيا ادخلي سوق راسك
تحيتي لكل القواة الملكيه المغربية
لقد سبق لها أن دعمت أرمينيا ضد أذربيجان.
المغرب يجب عليه إنهاء أمر الخونة الإنفصاليين دون إكتراث لتعليقات دول الفتنة.
وبالتالي لا يهمها أن يحل الملف موقف روسيا ليس إلا نفاقا سياسيا تخدم مصالحها
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و كما قال جلالة الملك ، لن نتخادل في الدفاع عن حقوقنا ، و بكل الوسائل المشروعة .
فالان الكركرات طريق أمن ، و تحرسه قوات المينورسو معززة بالقوات المسلحة الملكية ، و لا بأس من ضبط النفس .
أما الكريملين لم يتكلم لما كانت الطريق مقطوعة ، و المليشيا تجوبها بالسيارات المزودة بالكلاشينكوف ، الروسي بالطبع .
المغرب أي دروس من أي نوع.....بل هي دولة
مارقة تبحث عن الفتن والحروف أينما وجدت لكي
تحشر أنفها فيها....وتبيع خردتها من الاسلحة
لتدمير المسلمين والعرب .....
روسيا تحتل شبه جزيرة القرم....وتحتل الشيشان...
وداغستان فهما دولتان مسلمتان ولكي تسيطر
على الاسلام هناك وتقتل وتذبح كيفما يحلو لها...
المغرب يجب عليه أن يضرب بالحديد والنار كل خائن
غذار.....والسلم والسلام لن يكون إلا بالحرب وتصفية الحسابات وانتزاع حقوق الشعوب المستعبدة....هذه الحروب التي تفرضها دول
حاقدة مارقة خبيثة ....لكي تعيش وتقتات في
المياه الراكدة غقط مثل الضفادع...وهذا حال روسيا....
نهج روسيا المبدئي الثابت تجاه النزاع في الصحراء هو السلام العادل والدائم الذي يمكن تحقيقه حصريًا بالوسائل السياسية القائمة على القانون الدولي، وقبل كل شيء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك في إطار الإجراءات التي تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه".
ونحن نقول لروسيا ان المغاربة ليسوا اغبياء كبعض الشعوب و هم يعرفون ان هذا النزاع المفتعل ما كان ليستمر لولا مساندتكم للبوليزاريو و الجزائر...وكيف لا و انتم تربحون 10 مليارات دولار من الجزائر بفضل بيعكم السلاح لهم كل سنة....من مصلحتكم ايها المنافقون ان يستمر الوضع و ان تستمر عداوة النظام الجزائري للمغرب...ولكن سيأتي يوم تلفضكم فيه الشعوب كما تلفض الجيف من البحر.
روسيا اكبر دولة انتهازية في العالم...
المغرب خرج منتصرا من الحرب التي دامت 16 سنة وسيطر على صحرائه ومع ذلك قدم عرضا مغريا لطي هذا الملف نهائيا لكن تعنت الأعداء المهزومين لم يترك مجالا للحوار أو المفاوضات، لذا أصبح من الممكن أن يسحب مبادرته للحكم الذاتي ويفرض سياسة الأمرالواقع وعدم الإلتفات للمواقف الملغومة لبعض الدول كروسيا.