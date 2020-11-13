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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تحث المغرب والبوليساريو على "ضبط النفس"

روسيا تحث المغرب والبوليساريو على "ضبط النفس"

روسيا تحث المغرب والبوليساريو على "ضبط النفس"
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:38

في الوقت الذي تستمر فيه دولة الجزائر في عدم إبداء موقف رسمي بشأن الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الكركرات الفاصلة بين الحدود المغربية الموريتانية، خرجت وزارة الشؤون الخارجية الروسية معلنة موقفها الرسمي بشأن التطورات الاخيرة.

وقالت الدبلوماسية الروسية إنها لاحظت التوتر المتزايد في الشريط العازل في الكركرات؛ وهي بلدة قريبة من الحدود الموريتانية في منطقة تقع تحت مسؤولية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو).

وأضاف البلاغ، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المتظاهرين المحليين قاموا بعرقلة حركة المرور عبر نقطة العبور خلال الأيام القليلة الماضية.

وحثت الخارجية الروسية، من خلال البلاغ ذاته، الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة، والامتثال الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشار البلاغ إلى أن "نهج روسيا المبدئي الثابت تجاه النزاع في الصحراء هو السلام العادل والدائم الذي يمكن تحقيقه حصريًا بالوسائل السياسية القائمة على القانون الدولي، وقبل كل شيء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك في إطار الإجراءات التي تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه".

ودعت الخارجية الروسية إلى استئناف المحادثات المباشرة بين المغرب و"البوليساريو" في أقرب وقت ممكن ومضاعفة الجهود لتعزيز التسوية، ولا سيما تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض ولضمان سلامة عناصر بعثة المينورسو ودعم عملية فعالة.

وختمت بلاغها بالتأكيد على أنها "ستواصل استخدام اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية للترويج لحل مقبول من الطرفين لهذه المشكلة المتكررة".

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.

وأوضحت القيادة ذاتها أن "هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور".

كما شدد الجيش المغربي على أن هذه العملية غير الهجومية وبدون أية نية قتالية تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة، التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - جمال الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:42
راه داك البوليزاريو وجوه العذاب كامونيين إلى متحكوش ميعطيوش الريحة .
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64
2 - كريم الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:45
روسيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن حول القرار الخاص بقضية الصحراء المغربية، لأنها لا تريد أن تخسر أهم زبون للأسلحة في شمال إفريقيا
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124
3 - انا مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:46
روسيا اكبر داعم للبوليساريو عبر شحن الجزائر وتشجيعها للدفع بالمرتزقة نحو الهلاك، داكشي تحت الدف
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115
4 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:49
بلغ السيل الزبى ! يجب على الجزائر العلم أن صبر وتبصر المغرب ليس ضعفا منه ! تماديتم كثيراً ... والنصر لجنودنا البواسل الساهرين على أمن الحدود على طول الجدار... أرجو أن استفيق يوما وأجد تندوف ضمن حضيرة الوطن وداخل حدوده وإزالة هذا الوباء الذي دام أكثر من أربعين سنة..
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48
5 - عثمان الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:53
حين كان قطاع الطرق يخربون المعبر أين كنتم ؟
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87
6 - الحريزي الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:54
روسيا يجب ان لا تحشر نفسها في ما لا يعنيها، الكركرات مغربية لا حكم ذاتي ولا هم يحزنون، الصحراء مغربية.
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121
7 - Chaiba net الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:55
روسيا التي تحشر أنفها و تتسابق مع أمريكا التي تعقد شأنها تحت المغاربة و البوليساريو و لماذا لا تحث الجزائر لأنها من زبناءها المفضلين. تعرف الشردمة الجيفة و لا تعرف الجزائر. فلتنهي نفسها عن الشر الذي تنشره في سوريا و عبر العالم. المغرب ملتزم بالقوانين العالمية و مدافع على حقوقه الشرعية و ليس في حاجة للنصيحة أنه راشد بالغ عارف و قادر باذن الله و لطالما امتد العهد سوف ينقلب السحر على الساحر و ونتفرج على روسيا في الغد القريب بحول الله و ينتظرها الكثير و يستغرق في غرورها.
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51
8 - مواطن غيور1 الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:56
أتمنى من الدولة دفع البوليزاريو بعيدا عن الحدود المغربية الموريتانية و بناء جدار عازل مع الحدود الجزائرية لقطع الطريق أمام عصابات البوليزاريو.
المجد لقواتنا المسلحة و ديما المغرب.
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21
9 - متتبع الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:59
روسيا لم تكن يوما ما مع مصالح المغرب في قضية الصحراء خاصة في مجلس الامن حيث كانت دائما تستعمل الفيتو ضد امريكا وفرنسا الداعمتين دائما للمغرب.نحن في أرضنا الى الابد ومرتزقة الداخل والخونة نتحداكم ان كنتم رجالا وذات عزة نفس اخرجوا من المغرب واذهبوا الى الخيام البالية وحياة الذل والعبيد في تندوف.
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27
10 - babangima الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:59
على روسيا ان تدخل سوق رأسها و ان تترك شؤون المغرب لأهله ... لو كانت روسيا في موقف المغرب ما عساها ان تفعل ؟ عندي اليقين انها ستدمر كل من اقترب من شبر من ارضها و جزيرة القرم خبر دليل ...
لا يمكن لأي بلد دكتاتوري مثل روسيا او غيرها ان يعطي الدروس للمغرب ... المغرب يدافع عن ارضه و له صلاحية فعل اي شيء من اجل وحدته ...
يا روسيا ادخلي سوق راسك
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22
11 - حسن المغترب الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:02
روسيا تحت على ضبط النفس، فلمادا ادن لم تضبط نفسها مع اوكرانيا...، ام حرام علينا و حلال عليهم، ...
تحيتي لكل القواة الملكيه المغربية
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20
12 - العريشي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:03
الحق يؤخذ !!! غريب أمر الجيران يلعبون بالنار وعندما نلقنهم درس على الميدان سيتباكون و يرددون مقولتهم المشهورة " المرارك حگرونا "
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18
13 - hamid الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:04
روسيا دائما تتدخل من أجل الإنفصاليين.
لقد سبق لها أن دعمت أرمينيا ضد أذربيجان.
المغرب يجب عليه إنهاء أمر الخونة الإنفصاليين دون إكتراث لتعليقات دول الفتنة.
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16
14 - Adil Kenitra الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:04
La Russie devrait s'occuper de ses propres problèmes. Le Royaume du Maroc fait se qu'il veut dans ses territoires en toute souveraineté... La Russie n'a rien à proposer à part un communiqué...
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14
15 - Lamya الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:05
المغرب ضابط لنفسه و كان على روسيا تحذير البوليساريو من قطع الطريق في المعبر الحدودي الكركرات و عدم شل حركة مرور العربات و الشاحنات التجارية, لان هذه الافعال هي افعال قطاع الطرق و مخالفة للقانون الدولي.
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18
16 - مواطن مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:06
الان تأكد لي أن الجزائر مازالت دمية روسيا copier-coller نفس الكلام( مبعوث اممي وبلا بلا..) ولكن زريعة بوخروبة ليهم يوم سيبقى المغرب عظما حادا في حلقهم خينيرالات الكراكيز قبح الله مسعاكم اذا كنتم تظنون ان المغرب ليست له قوة او جيش لتعلمو اننا اكثر من30 مليون جندي مستعد لفداء وطنه انا وغحد منهم اب وعندي 3 ابناء صغار واقسم بالله العلي العظيم اني مستعد لحمل السلاح والدفاع عن وحدتنا الوطنية.الشمايت نكارين الخير
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8
17 - عزيز مكناس الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:06
أنا لست عسكريا و لا محللا سياسيا و استراتيجيا و لكني أؤمن بالمثل الذي يقول #اقطعها هبرة تبرا# هاد المشكل ولا حامض ....قدي في العمر و أنا الشيب بدأ يتسلل الى ر أسي و المشكل لا يزال قائما
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7
18 - بلجيكا الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:08
واين كانوا عندما كانت العصابة تستفز المغاربة وتسرق السائقين و تنهب ممتلكاتهم ، تحيات واجلال لكل القوات المسلحة الملكية لهذا التدخل الحكيم
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12
19 - مغربي صحراوي شرقي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:09
كان على روسيا أن تندد بدخول قطاع الطرق إلى شريط المساحة الضيقة بالكركرات لعرقلة الحركة التجارية بين المغرب وعمقه الافريقي... كيف يعتبرها المرتزقة أراضي محررة وهم لم يستطيعوا أبدا الاستقرار فيها قبل اتفاق وقف إطلاق النار..؟
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9
20 - kata الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روسيا منافقة تقتل الميت اتمشى في گنازتو كادعم البوليزبال وتبيع ليهم السلاح البريمي كاتبيع القرد وضحك على من شراه
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4
21 - abdellah44 الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:13
المؤكد أن روسيا من الدول التي يدر عليها الملف مليارات الدولارات تقدمها جارة السوء بكل حاتمية
وبالتالي لا يهمها أن يحل الملف موقف روسيا ليس إلا نفاقا سياسيا تخدم مصالحها
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7
22 - لا مفاوضات الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:14
انتهى الكلام البوليزاريو يعيشون في أرض الجزائر و بناء عليه يتوحب على المينورسو حراسة المنكقة العازلة او التنحي لفاءظة القوات الملكية المسلحة الشجاعة لبسط نفوءها على الاراضي العازلة ....لذلك لا داعي للمفاوضات مع ارهابيين يخاولون زعزعة امن الدولة المغربية القاءمة منذ اكثر من 12 قرنا
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4
23 - محمد الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:15
مفتاح الحل لهذا النزاع الذي دام أكثر من الازم بيد حكام الجزائر. يمددونه ويوفرون بذلك ورقة ضغط تتستعملعا كل الدول القوية للضغط عليهم اولا وعلى المغرب ثانيا. امريكا وروسيا وفرنسا والكيان الصهيوني ليس من مصلحتهم حل هذا النزاع. فمتى سيحكم الجزائر حكام راشدون يعطون الأسبقية لمصلحة الشغب الجزائري والشعب المغربي قبل أي شيء آخر.
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24 - أبو بكر الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:16
نعم للكرملين الذي يريد ضبط النفس ، و نشكر القوات المسلحة ، و ننوه بحنكة السلطة المغربية ( الممثلة في جلالة الملك ) التي عرفت - كما هي العادة - كيف تدير الازمة بسلام و دون إراقة الدم .

و كما قال جلالة الملك ، لن نتخادل في الدفاع عن حقوقنا ، و بكل الوسائل المشروعة .

فالان الكركرات طريق أمن ، و تحرسه قوات المينورسو معززة بالقوات المسلحة الملكية ، و لا بأس من ضبط النفس .
أما الكريملين لم يتكلم لما كانت الطريق مقطوعة ، و المليشيا تجوبها بالسيارات المزودة بالكلاشينكوف ، الروسي بالطبع .
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25 - عدنان الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:16
هدا بالضبط ما يخشاه المغرب و هدا ما لا يريده ان يحدت يوما هو ان تأتي دول اخرى كاروسية متلا و تحط رحالها فوق ارضنا و تحتلنا بطرقها الملتوية كما فعلت في سوريا و اربدجان وليبيا حتى ان كنا حلفاء لامريكا فسوف نخدل كما خدلت تركيا من قبل والمغرب مند سنين يتعامل مع مشكل الصحراء بحكمة و تزان و لم يكن يوما يخشا الحرب مع الجزائر لاننا في عز النصر امر ملكنا الراحل الحسن التاني رحمه الله جنودنا البواسل بالرجوع للتكنات لانه كان يدرك انداك ان دول الاتحاد السوفيتي لن ترحمنا و نبقى في حرب مع اخواننا و نحن في بداية بناية الدولة وحاول ملكنا الهمام بشتى الطرق الاتحاد مع الجزائر و الدول المغاربية كي تبقى الارض خالصة لأهلها وليست للقوى التي تأتي لاستنزاف التروات وقتل الناس و تجريب الاسلحة فوق اخوننا و اهلنا . اللهم احفظنا و جمع شملنا و تبت اخواننا و قوينا على القوم الضالمين
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26 - عبد الله انور الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:19
لا يجب على روسيا أن تفرض علينا التفاوض مع شرذمة من المرتزقة يوجدون خارج الوطن،لأنهم بالنسبة للمغرب فهم غرباء، أن كان هناك تفاوض فمع من يوجد بداخل الوطن من أجل توحيد الصف والعيش في وطن موحد بدون تفرقة بين المغاربة وعدم الانصياع لاطروحة الانفصال المدعومة من طرف الجزائر التي تريد اطماع في الجنوب المغربي، لماذا لم تتفاوض روسيا مع أوكرانيا عندما ضمت القوقاز؟؟ المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها، والسلام لمن أراد السلام.
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27 - AZAMI الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:22
لماذا لم تأمر مليشيات البوليزاريو وصنيعتها ااحزائر بضبط النفس والابتعاد عن أسيادها منذ 21 اكتوبر الفائت ام هي السياسة لا تعرف إلا منطق الربح والخسارة.اين كنتم حينما كان الشعب المغربي بدق طبول الحرب ويتمنى ان يستشهد في سبيل صحرائه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .ألم تبيعوا مؤخرا طائرات الجزائر في سرية تامة حتى انكم ارسلتم ترسانتكم عبارة عن اجزاء وتم تركيبها وهذا يدل على سوء نيتكم خصوصا بعد ان تأتى للجيش الجزائري المشاركة خارج ارض بلاده بعد ان كان ممنوعات من ذلك.المغرب اسد افريقيا احب من أحب وكره من كره.
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5
28 - الغضبان الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:23
روسيا أكبر محتل لدول ذات سيادة وأكبر ديكتاتورية في عصرنا هذا .....ولا يمكنها إعطاء
المغرب أي دروس من أي نوع.....بل هي دولة
مارقة تبحث عن الفتن والحروف أينما وجدت لكي
تحشر أنفها فيها....وتبيع خردتها من الاسلحة
لتدمير المسلمين والعرب .....
روسيا تحتل شبه جزيرة القرم....وتحتل الشيشان...
وداغستان فهما دولتان مسلمتان ولكي تسيطر
على الاسلام هناك وتقتل وتذبح كيفما يحلو لها...
المغرب يجب عليه أن يضرب بالحديد والنار كل خائن
غذار.....والسلم والسلام لن يكون إلا بالحرب وتصفية الحسابات وانتزاع حقوق الشعوب المستعبدة....هذه الحروب التي تفرضها دول
حاقدة مارقة خبيثة ....لكي تعيش وتقتات في
المياه الراكدة غقط مثل الضفادع...وهذا حال روسيا....
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5
29 - نورالدين المعتدل الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:24
واش اعباد الله هذا بوليزاريو قد المغرب باش تجي روسيا تنصحنا وتقول لينا :على المغرب وبوليزاريو ضبط النفس هاذا استفزاء فحد ذاتو كنا نساينوا الجارة الشرقية اللي خاصها تقول هذا الشيء عل الأقل ، ولا روسيا نابت على الجارة ،اوا الله يستر شعب الجزائر والمغرب خاوة إلى الأبد.
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5
30 - kasri الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:32
Je comprends mal ces pays et organismes internationaux qui demandent au Maroc qui est un pays structuré disposant d’un territoire avec une grande histoire... de calmer le jeu au même titre qu’une bande de séparatistes et terroristes. Alors qu’ils ont avalé leur langue quand ces mêmes terroristes avaient coupé et massacré une route internationale pendant 23 jours .
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31 - هشام الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:38
تمشي تلعب روسيا... عندما ضمت جزءا من اوكرانيا و قتلت و شردت بالشيشانيين لم يتحدث أحد... نحن ندافع عن وطننا و انتهى الامر
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32 - Mosi الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:38
انظروا الى هذا النفاق.
نهج روسيا المبدئي الثابت تجاه النزاع في الصحراء هو السلام العادل والدائم الذي يمكن تحقيقه حصريًا بالوسائل السياسية القائمة على القانون الدولي، وقبل كل شيء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك في إطار الإجراءات التي تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه".
ونحن نقول لروسيا ان المغاربة ليسوا اغبياء كبعض الشعوب و هم يعرفون ان هذا النزاع المفتعل ما كان ليستمر لولا مساندتكم للبوليزاريو و الجزائر...وكيف لا و انتم تربحون 10 مليارات دولار من الجزائر بفضل بيعكم السلاح لهم كل سنة....من مصلحتكم ايها المنافقون ان يستمر الوضع و ان تستمر عداوة النظام الجزائري للمغرب...ولكن سيأتي يوم تلفضكم فيه الشعوب كما تلفض الجيف من البحر.
روسيا اكبر دولة انتهازية في العالم...
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33 - المهدي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:47
على روسيا ان تدخل سوق راسها لان هاذ المشكل بعيد عنها.
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34 - جمال الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:50
الآن فقط تخرجون ببيان يتحدث عن ضبط النفس و اتفاق وقف اطلاق النار. ماذا كنتم تنتظرون من شردمتكم؟ أن تفرض أمرا واقعا يعوض عن الخسائر السياسية المتتالية، إنكم تتعاملون مع بلد حكيم في السياسة الخارجية يعرف من أين تؤكل الكتف. تهور البوليزاريو ومن وراءهم، مكن المغرب من إضافة 10كلم من الجدار الأمني، إسقاط ورقة التوت عن البوليزاريو على أنها جماعة غير مسؤولة، كسب مزيد من الحلفاء، بين بالواضح أن الخيار العسكري مطروح بقوة إذا ما تم تجاوز الخطوط الحمراء.
المغرب خرج منتصرا من الحرب التي دامت 16 سنة وسيطر على صحرائه ومع ذلك قدم عرضا مغريا لطي هذا الملف نهائيا لكن تعنت الأعداء المهزومين لم يترك مجالا للحوار أو المفاوضات، لذا أصبح من الممكن أن يسحب مبادرته للحكم الذاتي ويفرض سياسة الأمرالواقع وعدم الإلتفات للمواقف الملغومة لبعض الدول كروسيا.
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35 - امين الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:55
خاص روسيا تدخل سوق راسها و تديها غير في السياسة الداخلية ديالها و تهتم بالشعب ديالها لي مقهور، زيادة على دالك لا بنية تحتية،لا صناعة، البطالة، الفقر الخ.
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