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كُتّاب وآراء
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موريتانيا تتطلع إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار"
الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:15
دعت موريتانيا، الجمعة، جميع الأطراف إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار" في الصحراء، إثر إطلاق المغرب عملية عسكرية في منطقة الكركرات، وإعلان جبهة البوليساريو الانفصالية انتهاء وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن نواكشوط "تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس".
وأهابت الدبلوماسية الموريتانية بكل الأطراف الفاعلة السعي إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - الدفاع الشرعي الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:27
المملكة المغربية كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس كما يقول المثل الشعبي المغربي الهاجم يموت شرع
تعليق غير لائق
105
2 - محمد المربع الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:31
أين كنتم يوم عبثوا في الحدود، وأغلقوا عليكم الأبواب، نحن قوم إذا فرضت علينا الحرب، فإننا لا نهابها ولا نخشاها، فليجربوا هم وزبانيتهم، وقتها سيندمون على اليوم الذي فيه ولدتهم أمهاتهم..
تعليق غير لائق
158
3 - ملطو الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:33
موريتانيا دايرا بحال الدري الصغير فالحومة خاص اجي خوه الكبير باش يحامي عليه
حذاري را تانتي اتجي نوبتك نرضوك لحاضرة المغرب بلاتي نساليوا مع جار السوء فالشرق
حذاري را تانتي اتجي نوبتك نرضوك لحاضرة المغرب بلاتي نساليوا مع جار السوء فالشرق
4 - yass الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:34
كيعجبوك غي ف الفهامات... والبلاغات.... ملي سدو الاوباش الطريق.... ضربو الطم و الان يتكلمون.... للاسف لا جورة لنا شمالا و شرقا و جنوبا... نعولو غير على راسنا
5 - KELM الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:35
La Mauritanie aurait du intervenir avant car c est elle la plus touché hors elle joue double jeu et maintenant elle veut donner des conseil comme son biberon l Algérie, arrêtez votre sale jeu et reviser bien l histoire
6 - Daka الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:37
اكبر مسببي هذه المشاكل هي موريتانيا التي ليست لها القدرة في التحكم في حدودها مع جيرانها ولا تتحلى بشروط دولة. لهذا يجب على الشعب الموريتاني الى طرد حكامهم والانضمام الى المغرب والسير الى طريق الازدهار سويا.
7 - ادريس الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:38
تبارك الله على قواتنا المسلحة الملكية تحت القيادة الحكيمة لملكنا الهمام محمد السادس نصره الله
8 - caprice الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:38
نعلم ان موريتانيا هي الحلقة الاضعف في هادا الصراع و انها تحابي الجزائر و البوليزاريو اتقائا لشرهم. المطلوب منها فقط ان تحمي حدودها ولا تجعل منها طريقا للالتفاف خلف صفوف قواتنا المسلحة لا نطلب منها دعما فدالك كتيرا عليها رغم انها تعرف ان لهل مصالح مع المغرب اكتر من الاخرين لكن المغرب غير عدواني معها لدلك فهي تحابي الاخريين الاكتر عدوانيتا
9 - علي نايت عمر الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:43
اين كنتم يا موموريتانيا عندما عرقلت البوريساريو التجارة بالكركرات
10 - متقاعد الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:43
نحن المغاربة مسالمون ولكن لسنا جبناء .سندافع عن صحراءنا إلى أبعد الحدود.
11 - سي كوريط الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:48
موريتانيا بانت حقيقتها...الدول الشقيقة الحقيقيه هي من فتحت قنصلياتها في الصحراء...اما موريتانيا فهي ايضا حرباء مثلها مثل العدو الجزائري.
12 - AZAMI الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:51
ألم تتدخلوا محاولين منافقين لعدم نيل سخط عسكر وحكام الجزائريين والمرتزقة بعد ان وصلت اثمنة الفواكه الملايين.سبحان الله يخافون ولا يختشون.الربح كل الربح مع المغرب الحبيب وليس مع حكام العسكر الخائنين وللجميل هم ناكرين. بعد ان طهرت قواتنا الباسلة المنطقة من الفيروسات بدأت افواه الثعابين تفتح لنفث سمها.اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.عاش الملك مليون تحية للقوات المسلحة الملكية.
13 - bensaid الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:52
الأمم المتحدة ساهمت في تطاول البوليزاريو على المغرب. اما سلطة الجزائر فهي العدو الحقيقي للمغرب. لا ثقة فيها ولو تقول لك غسل يديك تآكل. غدرت محمد الخامس بثقته فيهم. غدرت الحسن التاني بتوقيعه على ترسيم الحدود شمال شرق. و ساندت اسبانيا ضد المغرب الجار و الأخ والإسلام ايام صخرة ليلى. و لا ثقة فيها مستقبلا.
على المغرب أن يستند الى شعبه. رجاله و قوته و أصدقائه الحقيقيين. و ان يكون ذكيا.قاطعا مانعا.
على المغرب أن يستند الى شعبه. رجاله و قوته و أصدقائه الحقيقيين. و ان يكون ذكيا.قاطعا مانعا.
14 - فكيكي الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:53
على موريتانيا ان تهنئ المغرب على العملية اللتي قادتها جيوشه الملكية بنجاح بدون خسائر مادية لإخلاء طريق الكركرات من عصابة قطع الطرق بدل مسك العصا من الوسط .فالحق يعلى ولا يعلى عليه ايعقل ان نحرم العديد من الدول الإفريقية من المرور في طريق تجارية دولية تستفيد منها شعوبها. الجيش المغربي جيش قوي يعرف جيدا كيف يتعامل مع الأزمات.
15 - جليل الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:54
عليكم ان توضحوا موقفكم وتعرفوا اين هي مصالحكم الاقتصادية والإستراتيجية بمعنى رتبوا اوراقكم فالمغرب لا يتخلى عن مصالحه ولا عن اصدقائه وانتم تعرفون هذا جيدا لدى كما يقول المثل لا تستعملوا وجها مع القايد ووجها آخر مع الدوار.
16 - intidam Hassan الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:57
موريتانيا كالثعلب تخاف ولا تحشم عندها عشر وجوه انها تنفذ اوامر خارة السوء غدارة لا تيقة فيها انها مع المرتزقة في الخفاء
17 - تصحيح الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:04
لاه حنا طلقنا شي نار ؟ وشوف هادوا غادي نجيبو ليهم ماطيشا حتى لفمهم ، وهوما كايرميوا علينا الباطل، ودير الخير!!!!.
18 - موريطانيا المنافقة الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:06
موريطانيا منافقة، اكبر متضرر من معبر الكركات ورغم ذلك لا تدلي بأي موقف قار، عجبا
19 - لبحيري الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:18
موريتانيا جزء من المشكلة ،وتتعاطف بشكل كبير مع المرتزقة ادا يجب عليها أن تصمت
20 - موريانيا منافقة الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:21
موريطانيا منافقة . اين كانت لما تم قطع الحدود ؟ في حين هي المتضرر الاكبر من اغلاقها .
لمذا كل هذا التحالف ضد المغرب .
لكن لجميع الانفصاليين ان المغاربة مستعدون من اجل الموت في سبيل الصحراء المغربية . اباءنا حاربوا و لن نخون العهد .
40 مليون مغربي مستعدة للقيام بمسيرة حمراء . وبالتوفيق لقواتنا الباسلة نحن معها وان استعدى الامر سنحمل السلاح بجانبها.
لمذا كل هذا التحالف ضد المغرب .
لكن لجميع الانفصاليين ان المغاربة مستعدون من اجل الموت في سبيل الصحراء المغربية . اباءنا حاربوا و لن نخون العهد .
40 مليون مغربي مستعدة للقيام بمسيرة حمراء . وبالتوفيق لقواتنا الباسلة نحن معها وان استعدى الامر سنحمل السلاح بجانبها.
21 - SAMIR الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:28
استراتيجية السيد العثماني العسكريه بدأت نرى نتائجها على الأرض.
سحق ميلشيات امينه حيدر في الكركرات خلال ساعات فقط. بعد قصف مدفعي شديد ومركز . والان الهدوء يخيم على المنطقه بشكل تام ..
سحق ميلشيات امينه حيدر في الكركرات خلال ساعات فقط. بعد قصف مدفعي شديد ومركز . والان الهدوء يخيم على المنطقه بشكل تام ..
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