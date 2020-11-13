موريتانيا تتطلع إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار"

هسبريس - أ.ف.ب

دعت موريتانيا، الجمعة، جميع الأطراف إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار" في الصحراء، إثر إطلاق المغرب عملية عسكرية في منطقة الكركرات، وإعلان جبهة البوليساريو الانفصالية انتهاء وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن نواكشوط "تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس".

وأهابت الدبلوماسية الموريتانية بكل الأطراف الفاعلة السعي إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار".