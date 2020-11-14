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كُتّاب وآراء
"خارجية فرنسا" تدعو إلى "تجنب التصعيد" بالصحراء
دعت فرنسا إلى "فعل كل ما يمكن تجنّباً للتصعيد" في الصحراء بعد إطلاق المغرب عملية عسكرية اعتبرت البولسياريو أنها أنهت وقف إطلاق النار المعمول به بين الجانبين منذ 30 عاما.
وقالت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة لوكالة فرانس برس إنّ "فرنسا تدعو اليوم إلى فعل كلّ ما يمكن لتجنّب التصعيد والعودة إلى حل سياسي في أقرب وقت".
وأضافت: "هذه الأحداث تُظهر أهمّية أن يُعاد سريعاً إطلاق العمليّة السياسيّة التي تمرّ خصوصاً عبر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت".
وأعلن المغرب ليل الجمعة أن المعبر الحدودي في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء، "أصبح مؤمنا بشكل كامل" عقب عملية عسكرية اعتبرت البولسياريو أنها أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين، وأن "الحرب بدأت".