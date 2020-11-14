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الرئيسية | خارج الحدود | جائحة كورونا تعيد الحجر الصحي إلى أرجاء النمسا

جائحة كورونا تعيد الحجر الصحي إلى أرجاء النمسا

جائحة كورونا تعيد الحجر الصحي إلى أرجاء النمسا
هسبريس - د .ب .أ
السبت 14 نونبر 2020 - 20:57

أعلن المستشار النمساوي، زباستيان كورتس، أن بلاده ستخضع لإغلاق جديد بسبب جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى مطلع دجنبر.

وستغلق الحكومة المدارس والمتاجر والشركات الخدمية وستفرض أيضا حظرا للتجوال عبر مناطق البلاد.

وقال كورتس إن إغلاقا ثانيا هو الأداة الوحيدة الناجحة المعروفة، مشددًا على أن هذه الخطوة ضرورية لخفض عدد الإصابات وتجنب أن يُثقل كاهل نظام المستشفيات بالأعباء.

وأعرب المستشار النمساوي عن أمله في أن يتم تخفيف الإجراءات قبل حلول العطلة الرئيسية؛ في أواخر دجنبر.

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