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الرئيسية | خارج الحدود | 459 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

459 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

459 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 15 نونبر 2020 - 13:55

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 459 حالة وفاة و 12543 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 762 ألفا، وإجمالي الوفيات وصل إلى 41 ألفا و493 حالة.

جدير بالذكر أن 5666 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 558 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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