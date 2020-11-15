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الرئيسية | خارج الحدود | سجن مالك مجموعة إعلامية 5 سنوات في الجزائر

سجن مالك مجموعة إعلامية 5 سنوات في الجزائر

سجن مالك مجموعة إعلامية 5 سنوات في الجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 15 نونبر 2020 - 15:58

قضت محكمة في الجزائر، اليوم الأحد، بالسجن خمس سنوات ضد مالك مجموعة النهار الإعلامية، أنيس رحماني، وذلك بتهم متعددة منها "الإساءة إلى الجيش" بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها.

وكانت نيابة محكمة "بئر مراد رايس"، في العاصمة الجزائر، طلبت خلال المحاكمة الحكم بالسجن 10 سنوات و100 ألف دينار غرامة بتهم "إهانة قائد اثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش واهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها".

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