24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ماجستير" يجمع معهد الزراعة و"مدرسة التدبير"
- نقابيون يشكون رفض أطباء الالتحاق بمشفى النواصر لصد "كورونا"
- حسن مصباح .. حضور في الدين والثقافة والإعلام بأنفيرس البلجيكية
- مسار مصباح بأنفيرس
- لغويبي يضع "نصف العالم في كأس" بإصدار جديد
البوليساريو تراوغ غضب تندوف بالترويج لقصف وهمي ضد المغرب (5.00)
دعم عربي وإسلامي تاريخي لمغربية الصحراء وتحرير معبر الكركرات (5.00)
- قيادة "النهج الديمقراطي" تغرد "خارج السرب" في قضية الصحراء - (278)
- البوليساريو تراوغ غضب تندوف بالترويج لقصف وهمي ضد المغرب - (226)
- دعم عربي وإسلامي تاريخي لمغربية الصحراء وتحرير معبر الكركرات - (123)
- القوات المسلحة تدمر مركبة تنقل أسلحة البوليساريو - (121)
- إسبانيا ترفض هجوم البوليساريو على قنصلية المغرب - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن 79 عاماً
توفي وزير الخارجية والمغتربين ونائب رئيس مجلس الوزراء السوري وليد المعلم فجر الإثنين، عن عمر ناهز 79 عاماً، وفق ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، من دون أن تحددا سبب الوفاة.
والمعلم دبلوماسي مخضرم، عُين وزيراً للخارجية في 2006، وظل يشغل منذ العام 2012 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وشكّل خلال سنوات النزاع واجهة للنظام، ولطالما ربط خلال مؤتمراته الصحافية الطويلة الحرب التي تشهدها بلاده بـ"مؤامرة" خارجية، وعُرف بمواقفه الساخرة من الغرب الذي فرض عقوبات على سوريا.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "ببالغ الحزن والأسى"، وفاة المعلم فجراً، من دون أن تحددا سبب الوفاة، على أن يُشيّع عصر الإثنين في دمشق التي يتحدر منها.
وكان آخر ظهور علني للمعلّم في افتتاح مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته دمشق بدعم روسي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وبدا متعباً وفي حالة صحية سيئة استدعت مساعدته من شخصين على دخول قاعة الاجتماعات.
وفي 31 غشت 2011، طالت عقوبات أميركية المعلم، الذي قالت واشنطن إنه "يكرر لازمة المؤامرة الدولية ويحاول إخفاء الأعمال الإرهابية للنظام ونشر الأكاذيب"؛ واقتصرت زياراته الخارجية منذ ذلك الحين على عدد محدود من الدول، أبرزها روسيا وإيران، الداعمتان لدمشق.
والتحق المعلم، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، بوزارة الخارجية السورية العام 1964، بعد سنة على تخرّجه من جامعة القاهرة بشهادة بكالوريوس اقتصاد، وتنقّل في مهام دبلوماسية عدة خارج البلاد قبل تعيينه سفير دمشق لدى واشنطن بين العامين 1990 و1999.
وللمعلم أربعة مؤلفات هي "فلسطين والسلام المسلح 1970"، و"سوريا في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948"، بالإضافة إلى "سوريا من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958"، و"العالم والشرق الأوسط في المنظور الأميركي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
وعند الله تجتمع الخصوم
**
الاخوان بدأو من المساجد تركيا تفتح الباب لأناس من خارج البلاد للالتحاق مايسمى بالثورة
تدخل خارجي تركي خليجي يفجر أربعة مسؤولين كبار سوريين منهم وزير الداخلية
سخاء تركي ومال خليجي لجبهة النصرة تليها داعش تبدأ الحرب بالتدخل الخارجي
يتدخل حزب الله تتدخل ايران تتدخل روسيا تتدخل أمريكا تحتل طرف من البلاد تحتل تركيا طرف آخر
تتحول سورية من بلد دات اكتفاء داتي في جميع المجالات إلى دولة هاجرها مواطنوها واستبدلوا بأتراك في مناطق الاحتلال كما تحول السوريون من أنفة إلى طالبي العيش اليومي
عجيب أمر العرب إما أغبياء أو ثقافتهم تنتج الغباء
اما بسورية الاعراب هم السبب من ا الي ب.