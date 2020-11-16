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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن 79 عاماً

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن 79 عاماً

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن 79 عاماً
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:18

توفي وزير الخارجية والمغتربين ونائب رئيس مجلس الوزراء السوري وليد المعلم فجر الإثنين، عن عمر ناهز 79 عاماً، وفق ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، من دون أن تحددا سبب الوفاة.

والمعلم دبلوماسي مخضرم، عُين وزيراً للخارجية في 2006، وظل يشغل منذ العام 2012 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وشكّل خلال سنوات النزاع واجهة للنظام، ولطالما ربط خلال مؤتمراته الصحافية الطويلة الحرب التي تشهدها بلاده بـ"مؤامرة" خارجية، وعُرف بمواقفه الساخرة من الغرب الذي فرض عقوبات على سوريا.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "ببالغ الحزن والأسى"، وفاة المعلم فجراً، من دون أن تحددا سبب الوفاة، على أن يُشيّع عصر الإثنين في دمشق التي يتحدر منها.

وكان آخر ظهور علني للمعلّم في افتتاح مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته دمشق بدعم روسي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وبدا متعباً وفي حالة صحية سيئة استدعت مساعدته من شخصين على دخول قاعة الاجتماعات.

وفي 31 غشت 2011، طالت عقوبات أميركية المعلم، الذي قالت واشنطن إنه "يكرر لازمة المؤامرة الدولية ويحاول إخفاء الأعمال الإرهابية للنظام ونشر الأكاذيب"؛ واقتصرت زياراته الخارجية منذ ذلك الحين على عدد محدود من الدول، أبرزها روسيا وإيران، الداعمتان لدمشق.

والتحق المعلم، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، بوزارة الخارجية السورية العام 1964، بعد سنة على تخرّجه من جامعة القاهرة بشهادة بكالوريوس اقتصاد، وتنقّل في مهام دبلوماسية عدة خارج البلاد قبل تعيينه سفير دمشق لدى واشنطن بين العامين 1990 و1999.

وللمعلم أربعة مؤلفات هي "فلسطين والسلام المسلح 1970"، و"سوريا في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948"، بالإضافة إلى "سوريا من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958"، و"العالم والشرق الأوسط في المنظور الأميركي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - خالد الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:30
لهذا اليوم يجب أن يفكر الساسة و القادة العرب؟ كم قتل من السوريين رفقة سيده بشار؟ وكم شرد وكم عذب؟ وفي النهاية ترك السلطة و ذهب عند ربه ليجد كل القتلى والمساجين و المعذبين ينتظرونه ليحاسبوه. الان هو أمام ملك الملوك الذي لا يظلم عنده أحد و ويل له مما كسب يداه اتجاه الشعب السوري
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59
2 - وعند الله تجتمع الخصوم الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:39
**

وعند الله تجتمع الخصوم


**
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20
3 - عبدو من الرباط الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:54
مات عن عمر يناهز المليون شهيد واكثر ذهب للقاء ربه والحساب عند قاضي القضاة هذا هو حال كل البشر من أغنى اغنياء العالم وافقرهم كلهم إلى زوال ماذا قدمت لهذا اليوم.
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16
4 - انتاج الغباء الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:55
أنا أطرح على القراء الكرام نبدة مختصرة عن ماوقع في سورية
الاخوان بدأو من المساجد تركيا تفتح الباب لأناس من خارج البلاد للالتحاق مايسمى بالثورة
تدخل خارجي تركي خليجي يفجر أربعة مسؤولين كبار سوريين منهم وزير الداخلية
سخاء تركي ومال خليجي لجبهة النصرة تليها داعش تبدأ الحرب بالتدخل الخارجي
يتدخل حزب الله تتدخل ايران تتدخل روسيا تتدخل أمريكا تحتل طرف من البلاد تحتل تركيا طرف آخر
تتحول سورية من بلد دات اكتفاء داتي في جميع المجالات إلى دولة هاجرها مواطنوها واستبدلوا بأتراك في مناطق الاحتلال كما تحول السوريون من أنفة إلى طالبي العيش اليومي
عجيب أمر العرب إما أغبياء أو ثقافتهم تنتج الغباء
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-8
5 - مهاجر مغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:02
رحمك الله وغفر له واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون سيندمون عليك السوريين
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-2
6 - abdou الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:03
رحمه الله كان وزنا ثقيلا في السياسة بالمنطقة ويعرف جيدا منطقة الشرق الأوسط وكل ما هو مرتبط بها من صراعات وأطماع
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-9
7 - نواس المصطفى الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:03
كيف ستقابل ربك بما قمت به في دار الدنيا قتلت وعذبت وشردت شعبا بكامله انت وسيدك الأسد الذي ليس بأسد ماذا ستقولون للخالق الأحد ملك الملوك فمادام الشعب السوري مشتت في أنحاء الكرة الأرضية لن يسامحكم لا الله ولا عباده ارجوا من الطغاة اخذ العبرة لان الموت آتي لا مفر منه
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8 - محمد الشرقاوي الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:04
سي خليد لو ذكرت الحقيقة لما كنت بجانبك و لو بدون قيمة.ولاكن نسيت أسياد العرب الدين كان السباب في كل ما يجري بين الدول العربية والمسلمة.
اما بسورية الاعراب هم السبب من ا الي ب.
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9 - alhafidi الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:14
اللهم ارحمه واجعله من الشهداء والمبشرین بالجنة یا الله ِ
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