السفير الفلسطيني بالجزائر يدعم الأطروحة الانفصالية لجبهة "البوليساريو"

هسبريس من الرباط

يعود السفير الفلسطيني بالجزائر إلى إثارة غضب المغاربة، فبعد التقاطه سابقاً صورا مع نشطاء لجبهة البوليساريو، أعلن دعمه مطالب الانفصاليين وتبرأ من بيان أصدرته سفارة فلسطين بالرباط يدعم التدخل المغربي في الكركرات.

وقال السفير الفلسطيني في الجزائر، أمين مقبول، في حوار مع صحيفة جزائرية، إن موقف بلاده الرسمي حول نزاع الصحراء والتطورات الواقعة في معبر الكركرات تصدره وزارة الخارجية الفلسطينية فقط، وليس سفارة المغرب بفلسطين أو منظمات فلسطينية أخرى.

وأضاف السفير الفلسطيني، في تصريحات أثارت غضب المغاربة، أن بيان سفارة فلسطين بالرباط لا يمثل السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن "فلسطين ترافع لصالح أن تحل القضية في إطار الأمم المتحدة من خلال تسريع إجراء استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره، باختيار حكم ذاتي أو الانضمام أو تأسيس جمهورية مستقلة".

وفي وقت أعلنت عشرات الدول الإسلامية والعربية والإفريقية تضامنها الكامل مع المملكة المغربية لحماية أمنها من التهديدات الانفصالية، أوضح سفير فلسطين بالجزائر أن السلطة الفلسطينية لم تصدر إلى حدود الآن أي موقف بخصوص التطورات الأخيرة في الصحراء.

واعتبر السفير ذاته أن البيان الصادر عن سفارة فلسطين بالرباط جاء رداً على موقف أصدرته إحدى المنظمات الشبابية، ولا يمثل السلطة الفلسطينية، مردفا: "الموقف الرسمي كما يعرف الجميع هو موقف يطالب ويأمل حل القضية بمحبة وتوافق بين كل الإخوة في المنطقة".

ويأتي موقف السفير الفلسطيني بالجزائر متناقضا مع موقف زميله في سفارة فلسطين بالرباط، وهو ما يعكس ضبابية موقف السلطة الفلسطينية من نزاع الصحراء المغربية، إذ يحاول دائماً سفير فلسطين بالجزائر عدم إثارة غضب النظام الجزائري بشأن هذا النزاع الإقليمي.

وكانت السفارة الفلسطينية بالرباط تبرأت من بيان تداولته مواقع موالية لجبهة البوليساريو على أنه لمنظمة فلسطينية. وقالت السفارة الفلسطينية بالرباط إنه تم خلال الساعات الماضية تداول "بيان باسم منظمة الشبيبة الفلسطينية، تضمن مواقف مخالفة للموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية في منظمة التحرير والسلطة، الممثلة لموقف الشعب الفلسطيني".

وأكدت سفارة فلسطين بالرباط أن "البيان لم يصدر عن أي جهة رسمية فلسطينية، ويتضمن مغالطات لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني"، وجددت تأكيدها على "الموقف الفلسطيني الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب ودعم وحدة التراب المغربي ودعم جهود المملكة في هذا الشأن وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة".

جدير بالذكر أن صورة للسفير الفلسطيني بالجزائر وهو يحمل خرقة جبهة "البوليساريو" الانفصالية أثارت جدلاً واسعاً سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استغرب عشرات المغاربة موقف السفير في وقت يقدم المغرب ملكا وحكومة وشعبا دعماً كاملاً للشعب الفلسطيني.