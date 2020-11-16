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الرئيسية | خارج الحدود | السفير الفلسطيني بالجزائر يدعم الأطروحة الانفصالية لجبهة "البوليساريو"

السفير الفلسطيني بالجزائر يدعم الأطروحة الانفصالية لجبهة "البوليساريو"

السفير الفلسطيني بالجزائر يدعم الأطروحة الانفصالية لجبهة "البوليساريو"
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:01

يعود السفير الفلسطيني بالجزائر إلى إثارة غضب المغاربة، فبعد التقاطه سابقاً صورا مع نشطاء لجبهة البوليساريو، أعلن دعمه مطالب الانفصاليين وتبرأ من بيان أصدرته سفارة فلسطين بالرباط يدعم التدخل المغربي في الكركرات.

وقال السفير الفلسطيني في الجزائر، أمين مقبول، في حوار مع صحيفة جزائرية، إن موقف بلاده الرسمي حول نزاع الصحراء والتطورات الواقعة في معبر الكركرات تصدره وزارة الخارجية الفلسطينية فقط، وليس سفارة المغرب بفلسطين أو منظمات فلسطينية أخرى.

وأضاف السفير الفلسطيني، في تصريحات أثارت غضب المغاربة، أن بيان سفارة فلسطين بالرباط لا يمثل السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن "فلسطين ترافع لصالح أن تحل القضية في إطار الأمم المتحدة من خلال تسريع إجراء استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره، باختيار حكم ذاتي أو الانضمام أو تأسيس جمهورية مستقلة".

وفي وقت أعلنت عشرات الدول الإسلامية والعربية والإفريقية تضامنها الكامل مع المملكة المغربية لحماية أمنها من التهديدات الانفصالية، أوضح سفير فلسطين بالجزائر أن السلطة الفلسطينية لم تصدر إلى حدود الآن أي موقف بخصوص التطورات الأخيرة في الصحراء.

واعتبر السفير ذاته أن البيان الصادر عن سفارة فلسطين بالرباط جاء رداً على موقف أصدرته إحدى المنظمات الشبابية، ولا يمثل السلطة الفلسطينية، مردفا: "الموقف الرسمي كما يعرف الجميع هو موقف يطالب ويأمل حل القضية بمحبة وتوافق بين كل الإخوة في المنطقة".

ويأتي موقف السفير الفلسطيني بالجزائر متناقضا مع موقف زميله في سفارة فلسطين بالرباط، وهو ما يعكس ضبابية موقف السلطة الفلسطينية من نزاع الصحراء المغربية، إذ يحاول دائماً سفير فلسطين بالجزائر عدم إثارة غضب النظام الجزائري بشأن هذا النزاع الإقليمي.

وكانت السفارة الفلسطينية بالرباط تبرأت من بيان تداولته مواقع موالية لجبهة البوليساريو على أنه لمنظمة فلسطينية. وقالت السفارة الفلسطينية بالرباط إنه تم خلال الساعات الماضية تداول "بيان باسم منظمة الشبيبة الفلسطينية، تضمن مواقف مخالفة للموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية في منظمة التحرير والسلطة، الممثلة لموقف الشعب الفلسطيني".

وأكدت سفارة فلسطين بالرباط أن "البيان لم يصدر عن أي جهة رسمية فلسطينية، ويتضمن مغالطات لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني"، وجددت تأكيدها على "الموقف الفلسطيني الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب ودعم وحدة التراب المغربي ودعم جهود المملكة في هذا الشأن وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة".

جدير بالذكر أن صورة للسفير الفلسطيني بالجزائر وهو يحمل خرقة جبهة "البوليساريو" الانفصالية أثارت جدلاً واسعاً سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استغرب عشرات المغاربة موقف السفير في وقت يقدم المغرب ملكا وحكومة وشعبا دعماً كاملاً للشعب الفلسطيني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - أحمد أيوب غزلان الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:17
الشعب المغربي يدعم فلسطين من أجل إستقلالها و هي تتحالف مع أعداء وحدته الترابية
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41
2 - زكرياء المغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:17
كنت دائما أقول وأعلم أن فلسطين ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية وأن المغاربة قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية خرجات السفير الفلسطيني لدى نظام الجزائري ليست أول مرة الذي يتحدث فيها عن المغرب وقضيته العادلة لهذا يجب على المغرب الإبقاء على الإعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة فلسطين والشروع قدما في التطبيع مع إسرائيل
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17
3 - الصحراء مغربية للأبد... الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:18
موضف مغلوب على أمره استأجرته الغدارة الجزائر لاعطاء صورة مغلوطة عن موقف الدولة الفلسطينية اتجاه الصحراء المغربية.......اقول له و لهم ان موقف الاشقاء العرب ثابت و لا عزاء للحاقدين
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6
4 - عزيز اليش الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:18
لا ضير فمثل هؤلاء هم الذين باعوا فلسطين فماذا يرجى منهم بعذ ذلك
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7
5 - lahbibzahed الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:18
رحم الله جلالة الملك الحسن الثاني عندما غضب عليهم بعد اجتماع عرفات بالمراكشي
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8
6 - محمد الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:18
ادا كانت الحكومة الفلسطينية تدعم قطاع الطرق فبجب على الحكومة المغرببة قطع جميع العلاقات مع هده الحكومة حالا.لقد ساعدهم المغرب كتيرا و هم ناكرين للجميل .ربما اسرائيل احسن منهم بكتير
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11
7 - arhmed1 الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:20
انت ايها السفير الفلسطيني في الحزائر ماذا تمثل
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6
8 - pablo الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:20
فليترك جهده و دعوته لدولته المحتلة و لا شأن له في مملكتنا.
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4
9 - عجيب الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:20
عجيب أمركم لماذا تغضبكم تصريحات فلسطيني أو غيره له الحرية أن يعبر عن رأيه و عن قناعاته كما يحلو له، في النهاية هو رأي سياسي قد يتغير أو يتطور. ليس همه أن يرضي المغاربة أو غير المغاربة قليلا من المنطق.
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-4
10 - jamalhjk الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:20
صراحة يجب رفع أيدينا عن ملف فلسطين.و ننظر الى مصالحنا العليا.
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11 - Hassan Hrouza الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:20
مكره اخاك لابطل
ننتضر بفارغ الصبر رد منضمة فتح والسلطة الفلطينية على هذا الشخص
الاخوة المعلقين الكرام لايجب خلط الاشياء
يجب عزل القضية الفلسطينية والتطبيع مع العدو الصهيوني عما قاله هدا السفير
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12 - مغربي وطني الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:20
هذا السفير تابع للسلطة الفلسطينية ومحكوم بالسلطة الجزائرية فهو في موقف لا يحسد عليه رغم أن مصلحته الكبرى مع المغرب فالجزائر لن تنفعه بشيء سوى أن تفقده وتفقد السلطة الفلسطينية المصداقية التي لم نكتبها بعد. أما إخوتنا الفلسطينيين فتقتنا بهم كبيرة.
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13 - هشام الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:20
الفلسطينييون كلهم مع اطروحة الانفصال
لم ارى في حياتي فلسطينيا
يهتم بمشاكل المغاربة ويتضامن معهم
في المقابل تجد العديد من المغاربة يهرولون لنصرة الفلسطينيين صباح مساء
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14 - يونس المغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:20
كنت أقولها دائما قضية صحرائنا المغربية أولى من فلسطين بالنسبة ليا قضيتي الاولى هي الصحراء المغربية انتهى.
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15 - عادل الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:21
مسكين فهو ليس له لا حول ولا قوة
يقتات من مال الشعب الجزائري ليخدم مصالح الجنرالات
هزلت
أراهن لو كان خارج الوطن الجزائري لقال عكس ذالك.
المهم يضغطون على الضعفاء للإعتراف القصري
أتحداكم أن تخرجوا مثل هكذا تصريحات من دول قوية
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16 - muwaten الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:21
أظن أن وزارة الخارجية الفلسطينية ملزمة بتوضيح موقفها من القضية الوطنية وعليها القيام بتأطير سفرائها وفقا لذلك، فالساكت عن الحق شيطان أخرس
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17 - متابع الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:21
لا يزيد عن كونه نفاق من انواع النفاق السياسي للأسف خاصة إذا كان لأصحاب قضية عادلة.
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18 - عبدو الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:22
الكلام قالو السيد بوريطة يجب ان لن نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين،ونفكر في قضيتنا ،لكن ما يجعلنا متشبتين بالقضية الفلسطينية هي انها مسألة دينية
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19 - jam cheb الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:22
السفير الذي يوجد في المغرب ليس له صلاحية القرار وكذالك السفير الموجود بالجزائر ليس له صلاحية إذا هناك حرب إعلامية متبادلة ولا يوجد لأي قرار رسمي من الخارجية الفلسطينية لأنها بدون تفكير طويل ليست في صالحها تدخل في هذا الموضوع ونحن نتفهم السلطة المركزية في فلسطين
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20 - أبو عصام الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:22
انا دائما أقول لماذا نصرف الملايير وندعم قضية أهلها باعوها....إسرائيل تقول علانية الصحراء مغربية وهي في صف المغرب واغلب الفلسطينيين يغنون مع الجزائر الإستقلال للصحراويين....اذا كانت الصحراء ليست مغربية ففلسطين عبرية وانتهى الكلام...
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21 - زكريا الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:23
مسكين هو في الجزائر لا ننتظر منه الا افعال وتصريحات مكتوبة من عند الجنرالات ولكن على المغرب يعامل كل الدول وشبه الدول بالمثل فقضية الصحراء هي قضيتنا الاولى وليس هناك مجال للتراخي او الانشغال عنها بامور اوقضايا دول اخرى بعيدة عنا ولا تهمني انا شخصيا....الحزم ياما معنا او ضدناًًً،،،،،وانتهت القصوصة
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22 - حمودة الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:23
التصريح ربما كان تحت الضغط
فموقف الشعب الفلسطيني واضح من قضية وحدتنا الترابية
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23 - ميمون الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:23
عادي جدا
نمهل السلطة الفلسطينية 48 ساعة للرد الحاسم على ما قاله سفيرها
ثم نتخذ قرارنا بما يخدم مصالحنا
الكرة في ملعب محمود عباس
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24 - hassan الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:23
voici la réponse à ceux qui manifestent dans les villes marocaines pour défendre la Palestine. réveillez vous vous êtes drogués par une affaire des perdants.
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25 - aabdou labbdi الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:23
يبدو من خلال تصريحاته هاته الارتجالة بأن ضغوطات مورست عليه من طرف العسكر والمخابرات الجزائرية. وهنا يجب على الديبلوماسية المغربية أن تطلب بيان من الحكومة أو الخارجية الفلسطينية ماموقفها من هذا المشكل. اما معنا أو ضدنا لنعرف من هو عدونا ومن هو صديقنا. إذا كانت تصرفات الفلسطينيين ضد مصالح المغرب فيجب على المسؤولين المغاربة أن يضعوا حدا للوقوف مع الشعب الفلسطيني. لا يجب اعطاءنا وجه من الأمام وضربنا من الظهر. لقد صدق المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه لما قال إذا دعم أو ازر أي مغربي للفلسطنيين فأن منزله سيرمى بما لايذكر لأن الفلسطنيين يضربون دائما في الظهر رغم مؤازرتنا لهم ومساعدتهم والوقوف معهم في السراء والضراء.
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26 - bouassou الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:23
كل سفير كايدير لخاطر لبلاد فاش كاين هههه
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27 - La fille الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:23
لا بارك الله فيك و لا في موقفك المشبوه نحن في غنى عن تأييدكم لاننا اصحاب حق غداة غد لنا النصر و لا عزاء للحاقدين.
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28 - Lahcen الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:23
هم من خانو الكضية وستخدموها لاغراضهم شخصية ماذا ننتظر منهم الحمد لله المغرب في صحراءه شاء من شاء وابى من ابى
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29 - snake الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:23
صراحة لا تهمني شخصيا قضية فلسطين مع إسرائيل ولا أتدخل فيها ، لكن قضية الصحراء المغربية تعنيني وأدافع عنها بكل الوسائل المتاحة مع العلم ان الجيش يقوم بواجبه في الصحراء ويطرد العصابات منها، أما رأي سفير فلسطين او سفير الهونولولو لا يغير في الواقع شيء
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