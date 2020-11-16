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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة الصحة ترحب بالأنباء المشجعة عن اللقاحات

منظمة الصحة ترحب بالأنباء المشجعة عن اللقاحات

منظمة الصحة ترحب بالأنباء المشجعة عن اللقاحات
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:10

رحب مدير منظمة الصحة العالمية الاثنين ب"الأنباء المشجعة" على صعيد التوصل الى لقاحات مضادة لوباء كوفيد-19، لكنه أكد وجوب "عدم التراخي".

وقال تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي: "إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ملاحظ الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:28
منظمة الصحة العالمية تتحدث و ترحب باللقاح " الأمريكي" ضد فيروس كوفيد 19, و لم تعر أي إهتمام لللقاح الصيني و لا الروسي. لم يعد للمنظمة أي اهمية ما دامت تحت قيادة و اوامر السلطة المتحكمة بالعالم.
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19
2 - nimiro 1 الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:31
مني شفنا هاد تيدروس وحنا اللور يا ربي السلامة
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16
3 - Prof. de microbiologie الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:50
لتوضيح الأمور
ما لاحظته في التعليقات أن الكثيرلم يفهم النسب المئوية لفعالية اللقاح .إذا أخذنا مثلاً لقاح فايزر:
في مجموعة من أكثر من 40000 مشارك. تلقى النصف اللقاح ، بينما تلقى النصف الآخر علاجًا وهميًا. يستمر المتطوعون في العيش بشكل طبيعي وبالتالي يتعرضون للفيروس في الحياة الواقعية دون معرفة ما إذا كانوا قد تلقوا الدواء الوهمي أو اللقاح المرشح الفعلي.
ما هو معروف هو أنه في الدراسة التي أشارت إليها شركة فايزر ، أصيب 94 شخصًا بالعدوى وتشير البيانات المتاحة إلى أن حوالي 90٪ من هؤلاء الأشخاص كانوا في مجموعة الدواء الوهمي. يعني المجموعة غير الملقحة . هذا يشير إلى أن عددًا صغيرًا فقط من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أصيبوا بالعدوى بينما أصيب عدد كبير من الأشخاص في مجموعة الدواء الوهمي.

وبالتالي ، فإن ما يقيس فعالية اللقاح ليس عدد الأشخاص الذين يصابون بالمرض ، ولكن "تقليل خطر" الإصابة بالمرض.
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12
4 - محمد الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:58
واش باقين كتعبروا في الناس
راه رافضيبن التطعييم جملة و تفصيلا
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-6
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