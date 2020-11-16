منظمة الصحة ترحب بالأنباء المشجعة عن اللقاحات

هسبريس - أ.ف.ب

رحب مدير منظمة الصحة العالمية الاثنين ب"الأنباء المشجعة" على صعيد التوصل الى لقاحات مضادة لوباء كوفيد-19، لكنه أكد وجوب "عدم التراخي".

وقال تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي: "إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار".